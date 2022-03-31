Киев и дальше под угрозой: Пентагон озвучил направления, по которым россияне бьют больше всего

По данным США, россияне готовят авиаудары по четырем украинским городам.

Российские оккупанты, несмотря на все заявления об отступлении вражеских войск от Киева и Чернигова, готовятся к новым авиаударам и угроза в этих городах не уменьшилась.

Как передает CNN, к такому выводу пришли чиновники Пентагона.

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По данным высокопоставленного чиновника Пентагона, россия сосредоточена на четырех направлениях:

Киев;

Чернигов;

Изюм;

Донбасс.

"Мы видим, что россияне продолжают увеличивать количество вылетов, вылетов самолетов. За последние 24 часа более чем на 300, и их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме, о котором мы говорили раньше, к югу от Харькова, а затем в зоне операции объединенных сил, преимущественно на Донбассе, это четыре района, где они производят большинство своих ударов", — заявили в Пентагоне.

Напомним, что 29 марта после российско-украинских переговоров в Стамбуле (Турция) представители России объявили, что кардинально сокращают активность в Киевской и Черниговской области. Почти сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доверять заявлениям россии нет никаких причин, а отступление войск, которое зафиксировала разведка, связано исключительно с контратаками украинских военнослужащих.

Тем временем западные разведчики раскрыли план путина с отводом войск из-под Киева. В Генштабе зафиксировали перемещение около 700 единиц военной техники от Киева в сторону Беларуси и добавили, что радоваться рано.