Киев и дальше под угрозой: Пентагон озвучил направления, по которым россияне бьют больше всего
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По данным США, россияне готовят авиаудары по четырем украинским городам.
Российские оккупанты, несмотря на все заявления об отступлении вражеских войск от Киева и Чернигова, готовятся к новым авиаударам и угроза в этих городах не уменьшилась.
Как передает CNN, к такому выводу пришли чиновники Пентагона.
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По данным высокопоставленного чиновника Пентагона, россия сосредоточена на четырех направлениях:
- Киев;
- Чернигов;
- Изюм;
- Донбасс.
"Мы видим, что россияне продолжают увеличивать количество вылетов, вылетов самолетов. За последние 24 часа более чем на 300, и их удары сосредоточены на Киеве, Чернигове, Изюме, о котором мы говорили раньше, к югу от Харькова, а затем в зоне операции объединенных сил, преимущественно на Донбассе, это четыре района, где они производят большинство своих ударов", — заявили в Пентагоне.
Напомним, что 29 марта после российско-украинских переговоров в Стамбуле (Турция) представители России объявили, что кардинально сокращают активность в Киевской и Черниговской области. Почти сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доверять заявлениям россии нет никаких причин, а отступление войск, которое зафиксировала разведка, связано исключительно с контратаками украинских военнослужащих.
Тем временем западные разведчики раскрыли план путина с отводом войск из-под Киева. В Генштабе зафиксировали перемещение около 700 единиц военной техники от Киева в сторону Беларуси и добавили, что радоваться рано.
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