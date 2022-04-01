россия врет насчет пленных: Верещук привела пример с известной украинкой

В Украине насчитывается уже около 600 пленных россиян

Руководство российской федерации продолжает лгать как касаемо количества погибших, так и по поводу числа пленных солдат вооруженных сил рф, находящихся в плену украинских бойцов. Кроме того, россия предоставляет ложные сведения о гражданах Украины, которых они смогли взять в плен на украинских территориях.

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Об этом рассказала министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Комментируя вопрос о дальнейших планах Украины по пленным российским военным, чиновница отметила, что захватчиков планируют приобщать к работам по восстановлению уничтоженных ими же городов, ведь это разрешено международным гуманитарным правом.

"Я действительно гуманна, но считаю, что люди, которые пришли к нам с мечом убивать наших гражданских, должны хотя бы тяжело почувствовать во время восстановления, что они натворили", — заявила Верещук.

По ее словам, количество военнопленных систематически меняется. В Украине уже задержаны около шести сотен россиян: среди них военные и росгвардия. Украинская прокуратура предоставляет им статус подозреваемых в соответствии с их преступлениями.

Согласно недавно принятому закону об обращении с военнопленными, в Украине определены два ведомства, которые в дальнейшем будут их курировать в рамках международного гуманитарного права.

Также Ирина Верещук добавила, что в настоящее время пленные из россии воспринимаются как "обменный фонд", ведь благодаря определенным договоренностям с противником, Украина может вернуть своих граждан, попавших в российский плен.

"Да, конечно, потому что мы хотим вернуть наших. Это происходит через Красный Крест. Мы предоставляем карты на россиян, россияне дают карточки на наших пленных. Обмениваемся списками и готовим к обмену. Они пишут, что таких людей нет, мы им помогаем искать. Например, известная волонтерка "Тайра", Юлия Паевская. Они пишут "не найдена", а мы им отвечаем: так вот вы с ней ролики крутите по НТВ. ", — рассказала подробнее министр.

По ее словам, уже состоялся обмен "10/10", благодаря которому Украине удалось вернуть на родную землю Романа Грибова, известного своим указанием направления "российского военного корабля", а также других моряков. Кроме того, было возвращено 19 наших сограждан вместо 11 россиян и мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские захватчики, находившиеся на территории ЧАЭС с первых дней войны, полностью уволили электростанцию, однако забрали с собой пленных украинских нацгвардейцев.