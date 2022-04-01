Ох уж эти курильщики: появилось видео начала пожара на нефтебазе в Белгороде
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Власти россии уже заявили, что нефтебазу якобы разбомбила украинская авиация.
В российском Белгороде утром 1 апреля у границы с Украиной вспыхнула нефтебаза.
По сообщениям местных чиновников, есть пострадавшие.
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Местные чиновник уже заявили, что нефтебазу разбомбили два украинских вертолета, которые шли на низкой высоте.
"Причина пожара — авиаудар с двух вертолетов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", — сказано в сообщении.
Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтверждает.
Стоит отметить, ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать человеческий фактор. В сети также появилось видео возгорания, которое подтверждает фактор неосторожности на пожароопасном объекте.
В сети публикуют новые видео пожара. Видно, что площадь возгорания масштабная, город заволокло черным дымом.
Где находится Белгород — карта:
В сети шутят, что это не украинская авиация, а "окурки прилетели", и что это такая "шутка на 1 апреля":
"Ну и курят же там громко"
"Ещё бы в московии окурки также прилетели"
"Боже какая трагедия, надо осторожнее! Ну бросайте уж курить!"
Напомним, вечером, 29 марта, в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв. Как оказалось, взорвались склады с боеприпасами.
Позже выяснилось, что пожар случился из-за "человеческого фактора". В сети предполагают, что это могла быть неосторожность или даже небрежное курение рядом со снарядами.
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