В российском Белгороде взорвался склад боеприпасов — город граничит с Украиной (карта)

Белгородская область граничит с Харьковской

Во вторник вечером, 29 марта, в российском городе Белгород россияне услышали мощные взрывы. Как оказалось, это были звуки взрывающихся боеприпасов на военном складе.

Взрывы на складе боеприпасов продолжаются.

Белгородская область — регион рф, расположенный в центральной россии на 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной, а именно с Харьковской областью, которая продолжает обстреливаться российскими оккупантами.

Где находится Белгород — карта:

Тем временем на россии озвучили причину взрывов склада — оказывается всему виной "человеческих фактор".

Ранее "Телеграф" сообщал, что тысячи харьковчан вынужденно перебрались в метро, где прячутся от обстрелов оккупантов. Люди обустроили быт прямо в вагонах поездов. Несмотря на продолжающиеся удары российских захватчиков по Харькову, горожане уверенны – победа Украины уже не за горами, а город-герой Харьков выстоит и будет еще красивее.