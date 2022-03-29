В российском Белгороде взорвался склад боеприпасов — город граничит с Украиной (карта)
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Белгородская область граничит с Харьковской
Во вторник вечером, 29 марта, в российском городе Белгород россияне услышали мощные взрывы. Как оказалось, это были звуки взрывающихся боеприпасов на военном складе.
Взрывы на складе боеприпасов продолжаются.
Белгородская область — регион рф, расположенный в центральной россии на 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной, а именно с Харьковской областью, которая продолжает обстреливаться российскими оккупантами.
Где находится Белгород — карта:
Тем временем на россии озвучили причину взрывов склада — оказывается всему виной "человеческих фактор".
Ранее "Телеграф" сообщал, что тысячи харьковчан вынужденно перебрались в метро, где прячутся от обстрелов оккупантов. Люди обустроили быт прямо в вагонах поездов. Несмотря на продолжающиеся удары российских захватчиков по Харькову, горожане уверенны – победа Украины уже не за горами, а город-герой Харьков выстоит и будет еще красивее.
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