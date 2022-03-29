Укр

"Демилитаризация": в российском Белгороде взрывается склад боеприпасов (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Белгородская область граничит с территорией Украины Новость обновлена 29 марта 2022, 22:38
Белгородская область граничит с территорией Украины

Россияне делятся видео пожара на военном складе

Под российским Белгородом рванул склад боеприпасов.

Видео пожара очевидцы снимают на видео.

Напомним, Белгородская область граничит с Харьковской, где до сих пор идут ожесточенные бои. Губернатор области заявил росСМИ, что взрывы слышны со стороны села Красный Октябрь (недалеко от границы с Харьковской областью).

В комментариях под видео украинцы очень радуются "демилитаризации" россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно данным американской разведки, россия отвела часть своих войск от Киева. В разведке это охарактеризовали как "серьезный стратегический сдвиг". Тем временем россияне посчитали такой шаг своей власти "зрадою".

Теги:
#Россия #Белгород #Взрывы #Красный Октябрь #Боеприпассы
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