"Демилитаризация": в российском Белгороде взрывается склад боеприпасов (фото, видео)
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Россияне делятся видео пожара на военном складе
Под российским Белгородом рванул склад боеприпасов.
Видео пожара очевидцы снимают на видео.
Напомним, Белгородская область граничит с Харьковской, где до сих пор идут ожесточенные бои. Губернатор области заявил росСМИ, что взрывы слышны со стороны села Красный Октябрь (недалеко от границы с Харьковской областью).
В комментариях под видео украинцы очень радуются "демилитаризации" россии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно данным американской разведки, россия отвела часть своих войск от Киева. В разведке это охарактеризовали как "серьезный стратегический сдвиг". Тем временем россияне посчитали такой шаг своей власти "зрадою".
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