В Харькове пылают пожары: в сети показали последствия ночного ракетного обстрела
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Взрывы от ликвидации ракеты были слышны по всему городу
В ночь с 26 на 27 марта российские оккупанты, ведущие войну против Украины, снова обстреляли Харьков из крылатых ракет. Украинские защитники по максимуму постарались защитить местных жителей, в результате чего было сбито несколько летящих на город снарядов. Отметим, что из-за из ликвидации в отдельных районах города начались пожары.
Некоторые подробности сообщают местные Telegram-каналы "Труха Харьков" и "Харьков Life | Украина Война Новости".
Известно лишь, что больше всего от последствий "прилета" пострадал район Салтовки.
Как утверждают местные, город всколыхнули два массивных взрыва. При чем первый, вероятно, был из-за попадания заряда системы ПВО в ракету, второй — из-за падения ее остатков на город.
Какие именно объекты пострадали из-за обстрелов и последующих пожаров, которые устроили зарево на половину ночного неба Харькова, неизвестно.
Однако ночь сегодня в городе была весьма неспокойной, а раннее утро заволокло дымом. Информации о пострадавших или жертвах пока нет.
Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что в ближайшее время российскую армию удастся заставить отступить из Харьковщины в целом. Мы писали, какие сроки для этого дает он в своем прогнозе.