В Харькове пылают пожары: в сети показали последствия ночного ракетного обстрела

Взрывы от ликвидации ракеты были слышны по всему городу

В ночь с 26 на 27 марта российские оккупанты, ведущие войну против Украины, снова обстреляли Харьков из крылатых ракет. Украинские защитники по максимуму постарались защитить местных жителей, в результате чего было сбито несколько летящих на город снарядов. Отметим, что из-за из ликвидации в отдельных районах города начались пожары.

Некоторые подробности сообщают местные Telegram-каналы "Труха Харьков" и "Харьков Life | Украина Война Новости".

Известно лишь, что больше всего от последствий "прилета" пострадал район Салтовки.

Один из взрывов

Как утверждают местные, город всколыхнули два массивных взрыва. При чем первый, вероятно, был из-за попадания заряда системы ПВО в ракету, второй — из-за падения ее остатков на город.

Какие именно объекты пострадали из-за обстрелов и последующих пожаров, которые устроили зарево на половину ночного неба Харькова, неизвестно.

Однако ночь сегодня в городе была весьма неспокойной, а раннее утро заволокло дымом. Информации о пострадавших или жертвах пока нет.

Утро в Харькове не совсем доброе

Тем временем советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что в ближайшее время российскую армию удастся заставить отступить из Харьковщины в целом. Мы писали, какие сроки для этого дает он в своем прогнозе.