Ох вже ці курці: з’явилося відео початку пожежі на нафтобазі у Білгороді

Влада росії вже заявила, що нафтобазу нібито розбомбила українська авіація.

У російському Білгороді вранці 1 квітня біля кордону з Україною спалахнула нафтобаза.

За повідомленнями місцевих чиновників є постраждалі.

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Місцеві чиновники вже заявили, що нафтобазу розбомбили два українські вертольоти, які йшли на низькій висоті.

"Причина пожежі — авіаудар із двох вертольотів збройних сил України, які зайшли на територію росії на низькій висоті", — сказано в повідомленні.

Генштаб ЗСУ поки що цю інформацію не підтверджує.

Варто зазначити, що раніше повідомлялося, що причиною пожежі міг стати людський фактор. У мережі також з’явилося відео спалаху, яке підтверджує фактор необережності на пожежонебезпечному об’єкті.

У мережі публікують нові відео пожежі. Видно, що площа спалаху масштабна, місто заволокло чорним димом.

Де знаходиться Білгород — карта:

У мережі жартують, що це не українська авіація, а "недопалки прилетіли", і що це такий "жарт на 1 квітня":

"Ну і курять там голосно"

"Ще б у московію недопалки також прилетіли"

"Боже яка трагедія, треба обережніше! Ну кидайте вже курити!"

Нагадаємо, увечері, 29 березня, в районі села Червоний Жовтень Білгородської області стався потужний вибух. Як виявилося, вибухнули склади із боєприпасами.

Пізніше з’ясувалося, що пожежа сталася через "людський фактор". У мережі припускають, що це могла бути необережність або навіть недбале куріння поряд із снарядами.