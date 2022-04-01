Ох вже ці курці: з’явилося відео початку пожежі на нафтобазі у Білгороді
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1713
Влада росії вже заявила, що нафтобазу нібито розбомбила українська авіація.
У російському Білгороді вранці 1 квітня біля кордону з Україною спалахнула нафтобаза.
За повідомленнями місцевих чиновників є постраждалі.
Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією
Місцеві чиновники вже заявили, що нафтобазу розбомбили два українські вертольоти, які йшли на низькій висоті.
"Причина пожежі — авіаудар із двох вертольотів збройних сил України, які зайшли на територію росії на низькій висоті", — сказано в повідомленні.
Генштаб ЗСУ поки що цю інформацію не підтверджує.
Варто зазначити, що раніше повідомлялося, що причиною пожежі міг стати людський фактор. У мережі також з’явилося відео спалаху, яке підтверджує фактор необережності на пожежонебезпечному об’єкті.
У мережі публікують нові відео пожежі. Видно, що площа спалаху масштабна, місто заволокло чорним димом.
Де знаходиться Білгород — карта:
У мережі жартують, що це не українська авіація, а "недопалки прилетіли", і що це такий "жарт на 1 квітня":
"Ну і курять там голосно"
"Ще б у московію недопалки також прилетіли"
"Боже яка трагедія, треба обережніше! Ну кидайте вже курити!"
Нагадаємо, увечері, 29 березня, в районі села Червоний Жовтень Білгородської області стався потужний вибух. Як виявилося, вибухнули склади із боєприпасами.
Пізніше з’ясувалося, що пожежа сталася через "людський фактор". У мережі припускають, що це могла бути необережність або навіть недбале куріння поряд із снарядами.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-