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У російському Білгороді раптово спалахнула нафтобаза: вже з’явилися фото, відео та перші жарти

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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У російському Білгороді раптово спалахнула нафтобаза: вже з’явилися фото, відео та перші жарти Новина оновлена 01 квітня 2022, 07:19

У російському Білгороді, де днями вибухнув склад боєприпасів, спалахнула нафтобаза.

Пожежа сталася рано-вранці 1 квітня в районі Крейди.

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Місцева влада заявляє, що на місці події працюють екстрені служби. Є двоє постраждалих.

"На нафтобазі в місті Білгород — пожежа. Усі екстрені служби виїхали на ліквідацію. Потерпілим надано першу допомогу, їх життю нічого не загрожує. Я теж виїжджаю на місце", — написав губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков у своєму телеграмі-каналі.

Також він заявив про евакуацію мешканців трьох вулиць. ⠀

"Починаємо розселяти мешканців вулиць Поштової, Макаренка та Костянтина Заслонова у безпечніше місце", — йдеться у публікації чиновника.

У мережі тим часом з’явилися фото та відео пожежі на нафтобазі у Білгороді.

Нагадаємо, що вибухи на складах боєприпасів сталися 29 березня за 15 кілометрів від кордону з Україною.

Російські ЗМІ писали, що інцидент стався "через людський фактор". Згодом у Міноборони України пояснили, що через нехтування росіянами правил безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їхня самовільна детонація.

У російському Білгороді раптово спалахнула нафтобаза: вже з’явилися фото, відео та перші жарти
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У російському Білгороді раптово спалахнула нафтобаза: вже з’явилися фото, відео та перші жарти
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У російському Білгороді раптово спалахнула нафтобаза: вже з’явилися фото, відео та перші жарти
У російському Білгороді раптово спалахнула нафтобаза: вже з’явилися фото, відео та перші жарти
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