У російському Білгороді раптово спалахнула нафтобаза: вже з’явилися фото, відео та перші жарти
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У російському Білгороді, де днями вибухнув склад боєприпасів, спалахнула нафтобаза.
Пожежа сталася рано-вранці 1 квітня в районі Крейди.
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Місцева влада заявляє, що на місці події працюють екстрені служби. Є двоє постраждалих.
"На нафтобазі в місті Білгород — пожежа. Усі екстрені служби виїхали на ліквідацію. Потерпілим надано першу допомогу, їх життю нічого не загрожує. Я теж виїжджаю на місце", — написав губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков у своєму телеграмі-каналі.
Також він заявив про евакуацію мешканців трьох вулиць. ⠀
"Починаємо розселяти мешканців вулиць Поштової, Макаренка та Костянтина Заслонова у безпечніше місце", — йдеться у публікації чиновника.
У мережі тим часом з’явилися фото та відео пожежі на нафтобазі у Білгороді.
Нагадаємо, що вибухи на складах боєприпасів сталися 29 березня за 15 кілометрів від кордону з Україною.
Російські ЗМІ писали, що інцидент стався "через людський фактор". Згодом у Міноборони України пояснили, що через нехтування росіянами правил безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їхня самовільна детонація.
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