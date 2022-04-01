В российском Белгороде внезапно загорелась нефтебаза: уже появились фото, видео и первые шутки
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На нефтебазе в Белгороде недалеко от украинской границы произошел пожар.
В российском Белгороде, где на днях взорвался склад боеприпасов, загорелась нефтебаза.
Пожар в результате взрыва произошел рано утром 1 апреля в районе Крейды.
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Местные власти заявляют, что на месте происшествия работают экстренные службы. Есть двое пострадавших.
"На нефтебазе в городе Белгород — пожар. Все экстренные службы выехали на ликвидацию. Пострадавшим оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает. Я тоже выезжаю на место. Буду информировать", — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграмме-канале.
Также он заявил об эвакуации жителей трех улиц. ⠀
"Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место", — говорится в публикации чиновника.
В сети тем временем появились фото и видео пожара на нефтебазе в Белгороде.
Как сообщают рос СМИ, причиной пожара мог стать человеческий фактор.
Позже появилось видео возгорания, которое подтверждает фактор неосторожности на пожароопасном объекте.
В сети отметили, что украинцы просыпаются с такими новостями вот уже второй месяц и это "эффект бумеранга":
"Что-то частно происходит человеческих факторов в недочеловеческой стране. Хорошие новости!"
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Напомним, что взрывы на складах боеприпасов в Белгороде произошли 29 марта в 15 километрах от границы с Украиной. Тогда в результате происшествия пострадали четверо российских военных.
Российские СМИ писали, что инцидент произошел "из-за человеческого фактора". Впоследствии в Минобороны Украины объяснили, что из-за пренебрежения россиянами правилами безопасности и нарушением требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.
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