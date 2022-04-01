США и союзники вряд ли дадут Украине гарантии, которые она просит — CNN

В качестве альтернативы гарантиям рассматривают вступление Украины в ЕС, но есть нюансы.

США вместе с союзниками еще решают, как Запад может помочь Украине с гарантиями безопасности в случае, если наша страна откажется от вступления в НАТО в качестве уступок РФ для полного прекращения войны.

Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил CNN со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что переговорный процесс по гарантиям безопасности, в котором непосредственное участие принимают украинцы, находится на очень ранней стадии, поскольку ни США, ни Запад, ни Украина не понимают, чем есть на самом деле переговоры с российскими властями.

В связи с этим, как утверждают источники, очень маловероятным выглядит то, что США и их союзники смогут предложить Украине те юридически обязательные меры, о которых она просит.

Следует отметить, что Украина просит, чтобы новый договор о безопасности был по типу пятой статьи НАТО, в которой говорится, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех. Однако такой сценарий маловероятен, учитывая, что США и многие их союзники, в том числе Британия, не желают ставить свои войска в прямое противостояние с российскими силами.

При этом в качестве альтернативы гарантиям безопасности рассматривают вступление Украины в Европейский Союз. На этом настаивают, в частности, Польша, Латвия, Болгария и Чехия — страны считают, что членство может обеспечить стране определенную степень защиты.

"России было бы тяжело атаковать страну-члена ЕС. Потому что это автоматически может потребовать значительно большей поддержки этой страны", — заявил один европейский чиновник.

При этом, как передает телеканал, даже самые ярые проевропейские депутаты украинского парламента говорят, что членства в ЕС недостаточно для обеспечения их безопасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская делегация во время переговорного процесса в Стамбуле заявила, что отказываться от немедленного прекращения огня, получения гарантий безопасности, а также полной территориальной целостности Украины не собирается.