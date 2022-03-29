Итоги переговоров с россией: Подоляк подробно рассказал о гарантиях безопасности и Крыме

Договор о гарантиях безопасности поможет защитить территорию и суверенитет Украины.

В Стамбуле во вторник, 29 марта, закончились украино-российские переговоры о прекращении войны. С их помощью удалось зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, который взяла к рассмотрению россия.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Телеграф".

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По его словам, договор о гарантиях безопасности, о котором шла речь в Стамбуле, поможет не в теории, а на практике получить действенный инструмент защиты территории и суверенитета Украины.

"Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые принимают на себя конкретные юридические обязательства — по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия. Надо сказать, что этот договор позволяет также начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не проявила в нынешней ситуации эффективность, и перейти к более действенным моделям", — сообщил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что Украина на данный момент является инициатором глобальной архитектуры безопасности и к тому же получает гарантии обязательного вхождения на рынок ЕС как полноценный член, в том числе и в части финансирования объёмных программ модернизация экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС.

Также Подоляк прокомментировал участие россии в подписании договора безопасности, отметив, что страны-подписанты, в частности США, ВБ, Турция и Германия, накладывают на россиян много дополнительных условий и позволяют Украине не идти на сложный двухсторонний формат.

"Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам", — отметил советник главы ОП.

Не оставил без внимания Михаил Подоляк и вопрос Крыма, отметив революционность предложения по нему.

"Прямые двухсторонние переговоры по крымской проблематике и фиксация нынешнего положения на 15 лет — это революционное предложение. Так как, это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу — ключ к общему прекращению войны", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по окончанию переговоров российская сторона провела свой брифинг, где заявила о "существенном сокращении военной активности на Черниговском и Киевском направлениях".