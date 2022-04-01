МИД Украины ответило на новую ложь россиян

В Украине к военнопленным относятся нормально.

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли очередной российский фейк о якобы отказе от выполнения Женевской конвенции об обращении с пленными.

С соответствующим заявлением выступил спикер ведомства Олег Николенко в Facebook.

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"Утверждение СВР РФ о Женевской конвенции – очередной такой фейк. Он имеет целью дискредитировать отношения Украины и международных гуманитарных структур, которые спасают жертв российской агрессии и пытаются вернуть депортированных и пленных домой. Несмотря на сотни российских фейков, наше государство остается преданным своим международным обязательствам. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, пришедшим на украинскую землю: как живым, так и мёртвым," — заявил спикер МИД Украины.

Стоит отметить, что российские разведчики ранее заявили, что Украина сообщила Великобритании, что якобы не будет соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Хотя это совсем не соответствует действительности.

Напомним, что в Украине для работы с военнопленными создали отдельный орган, ведь существующие структуры не справлялись с их количеством.

Также "Телеграф" сообщал, что попавшие в плен россияне переходят воевать за Украину. Сначала они хотят сразиться с Рамзаном Кадыровым.