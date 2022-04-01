Золото повсюду и ностальгия по СССР: журналисты показали роскошный дворец Медведчука на Закарпатье (фото)

В доме есть свой спортзал, бссейн, джакузи и спа-зона

Не успели украинцы насладиться видами огромного дворца сбежавшего из Украины Виктора Медведчука в Пуще-Водице, как журналистам уже удалось раздобыть кадры другого его не менее роскошного особняка на Закарпатье.

Фотографии внутреннего убранства его дворца в курортном закарпатском поселке Ждениево опубликовали журналисты Слідство.Інфо.

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Журналисты отмечают, что территория особняка настолько огромна, что его сложно обойти за один день. На его территории есть несколько домов, ставки и даже огражденная забором горная река.

В доме политика повсюду дорогое дерево

И, конечно, повсюду позолота

Главный из этих домов — это деревянный дворец в несколько этажей. Внутри него сразу бросается в глаза золото в декоре, которое есть буквально повсюду: камины с позолотой, позолоченные рамы для картин, люстры. Чуть дальше стоят настольные часы от испанского бренда роскоши Soher. Каждые такие часы делаются на заказ, цена зависит от того, из бронзы или из золота. Цена на модели такого типа стартует от 300 тысяч гривен, отмечают журналисты. Кроме того, в доме повсюду лежат шкуры и оленьи рога.

часы Soher

Вторая характерная особенности особняка Медведчука — это ностальгия по "совку".

Так, например, на первом этаже под защитной пленкой стоит красный советский автомат "Газированная вода". За три копейки (вероятно тоже советские) здесь можно выпить "сироп ситро" или "сироп буратино", за одну копейку — воду без сиропа.

Кроме того, в этом же доме есть бассейн и джакузи. Здесь же находится спортзал с тренажерами и беговыми дорожками, а также массажный кабинет, спа-зона и отдельная сауна.

Бассейн находится прямо в доме

Интересно, что по всему дому развешены гирлянды и новогодние игрушки. Возможно, именно тут отмечали праздник и до сих по не убрали украшения.

Дом Медведчука все еще украшен новогодними игрушками

Напомним, что недавно в Украине был принят закон о национализации всего имущества и активов, принадлежащих российским гражданам и компаниям. Вероятно, что имение Медведчука тоже может подпасть под действие этого документа.