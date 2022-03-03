Укр

Российское имущество в Украине национализируют — документ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
Комитет ВР уже поддержал такую идею Новость обновлена 03 марта 2022, 11:29
Комитет ВР уже поддержал такую идею

Скоро все, чем россияне владели в Украине, больше не будет иметь к ним никакого отношения

Финансовые активы и имущество, принадлежащее российской федерации, но находящееся на территории Украины, перейдет в собственность нашего государства. Такой законопроект, предложенный из- за агрессии России, уже поддержали в парламентском комитете по вопросам экономического развития.

Новость сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на нардепа Роксолану Пидласу.

Как отметила политик, члены комитета собирались поздно вечером 2 марта, чтобы обсудить целесообразность подобного решения. По ее словам, только этот вопрос был насущным.

Необходимость такого документа была определена как критическая, поэтому все представители группы поддержали его внесение на рассмотрение депутатов.

Отметим, что зарегистрирован проект закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" был также в среду, 2 марта. Его инициаторами выступили сразу десять депутатов.

Шапка законопроекта
Шапка законопроекта

При этом с новыми законодательными инициативами выступает и страна-агрессор. В частности, стало известно, что от кровавого диктатора Владимира Путина поступило предложение пересмотреть Соглашение о миротворческой деятельности войск ОДКБ. Очевидно, нападающий хочет заручиться поддержкой других государств, находящихся под сильным влиянием России, чтобы ввести новый боевой контингент в Украину.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Россия #Война #Имущество #Национализация
Зеленский записал новое обращение
Украина
Зеленский обратился к солдатам рф: "Иди домой, защищай русскоязычных там"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский записал новое обращение
Зеленский обратился к солдатам рф: "Иди домой, защищай русскоязычных там"
Дата публикации
Категория
Так выглядит российский Су-30
ВСУ сбили еще один самолет оккупантов: подробности от главы Генштаба
Дата публикации
Категория
Украинцы противостоят россиянам на всех фронтах
Тысячи солдат и сотни танков: появились новые данные о потерях войск РФ
Дата публикации
Категория
Иронически: против российских оккупантов, желающих "совка", выставят советскую разработку
Германия снова предоставит Украине оружие: чего ждем от союзников
Дата публикации
Категория
россия продолжает войну против Украины и ее народа
Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны (обновляется)