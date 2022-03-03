Российское имущество в Украине национализируют — документ

Скоро все, чем россияне владели в Украине, больше не будет иметь к ним никакого отношения

Финансовые активы и имущество, принадлежащее российской федерации, но находящееся на территории Украины, перейдет в собственность нашего государства. Такой законопроект, предложенный из- за агрессии России, уже поддержали в парламентском комитете по вопросам экономического развития.

Новость сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на нардепа Роксолану Пидласу.

Как отметила политик, члены комитета собирались поздно вечером 2 марта, чтобы обсудить целесообразность подобного решения. По ее словам, только этот вопрос был насущным.

Необходимость такого документа была определена как критическая, поэтому все представители группы поддержали его внесение на рассмотрение депутатов.

Отметим, что зарегистрирован проект закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" был также в среду, 2 марта. Его инициаторами выступили сразу десять депутатов.

Шапка законопроекта

При этом с новыми законодательными инициативами выступает и страна-агрессор. В частности, стало известно, что от кровавого диктатора Владимира Путина поступило предложение пересмотреть Соглашение о миротворческой деятельности войск ОДКБ. Очевидно, нападающий хочет заручиться поддержкой других государств, находящихся под сильным влиянием России, чтобы ввести новый боевой контингент в Украину.