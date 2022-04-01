Рус

Золото скрізь і ностальгія за СРСР: журналісти показали розкішний палац Медведчука на Закарпатті (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
685
Палац Медведчука відрізняється "багатим" інтер’єром Новина оновлена 01 квітня 2022, 09:09
Палац Медведчука відрізняється "багатим" інтер’єром

У будинку є свій спортзал, бсейн, джакузі та спа-зона

Не встигли українці "насолодитися" видами величезного палацу Віктора Медведчука, який втік з України, в Пущі-Водиці, як журналістам уже вдалося роздобути кадри іншого його не менш розкішного особняка на Закарпатті.

Фотографії внутрішнього оздоблення його палацу в курортному закарпатському селищі Жденієво опублікували журналісти Слідство.Інфо.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Журналісти зазначають, що територія особняка є настільки величезною, що його складно обійти за один день. На його території є кілька будинків, ставки та навіть огороджена парканом гірська річка.

У будинку політика всюди дороге дерево
У будинку політика всюди дороге дерево
І, звичайно, всюди позолота
І, звичайно, всюди позолота

Головний із цих будинків — це дерев’яний палац на кілька поверхів. Усередині нього одразу впадає в око золото в декорі, яке є буквально всюди: каміни з позолотою, позолочені рами для картин, люстри. Трохи далі стоять настільний годинник від іспанського бренду розкоші Soher. Кожен такий годинник робиться на замовлення, ціна залежить від того, з бронзи або із золота. Ціна на моделі такого типу стартує від 300 тисяч гривень, наголошують журналісти. Крім того, в будинку всюди лежать шкури та оленячі роги.

годинник Soher
годинник Soher

Друга характерна особливість особняка Медведчука — це ностальгія за "совком".

Так, наприклад, на першому поверсі під захисною плівкою стоїть червоний радянський автомат "Газована вода". За три копійки (імовірно теж радянські) тут можна випити "сироп ситро" або "сироп буратіно", за одну копійку — воду без сиропу.

Крім того, у цьому ж будинку є басейн та джакузі. Тут же знаходиться спортзал з тренажерами та біговими доріжками, а також масажний кабінет, спа-зона та окрема сауна.

Басейн знаходиться прямо в будинку
Басейн знаходиться прямо в будинку

Цікаво, що по всьому будинку розвішано гірлянди та новорічні іграшки. Можливо, саме тут відзначали свято і досі не прибрали прикраси.

Дім Медведчука все ще прикрашений новорічними іграшками
Дім Медведчука все ще прикрашений новорічними іграшками

Нагадаємо, що нещодавно в Україні було прийнято закон про націоналізацію всього майна та активів, що належать російським громадянам та компаніям. Імовірно, що маєток Медведчука теж може підпасти під дію цього документа.

Теги:
#Палац #Віктор Медведчук
російська армія
Новини США
У Пентагоні зрозуміли одну з головних проблем армії росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
російська армія
У Пентагоні зрозуміли одну з головних проблем армії росії
Дата публікації
Категорія
У Білгороді пожежа на нафтобазі
Ох вже ці курці: з’явилося відео початку пожежі на нафтобазі у Білгороді
Дата публікації
Категорія
Перерахунок пенсій 1 квітня відбудеться незважаючи на війну
Перерахунок пенсій та податкові канікули: які зміни чекають на українців з 1 квітня
Дата публікації
Категорія
На лінії фронту залишається ще кілька гарячих точок
Загроза захоплення Маріуполя досить серйозна: свіжі карти бойових дій в Україні
Дата публікації
Категорія
Головні новини в Україні 1 квітня
Війна - день 37: санкційна петля затягується, але росія не полишає планів взяти Київ