Золото скрізь і ностальгія за СРСР: журналісти показали розкішний палац Медведчука на Закарпатті (фото)

У будинку є свій спортзал, бсейн, джакузі та спа-зона

Не встигли українці "насолодитися" видами величезного палацу Віктора Медведчука, який втік з України, в Пущі-Водиці, як журналістам уже вдалося роздобути кадри іншого його не менш розкішного особняка на Закарпатті.

Фотографії внутрішнього оздоблення його палацу в курортному закарпатському селищі Жденієво опублікували журналісти Слідство.Інфо.

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Журналісти зазначають, що територія особняка є настільки величезною, що його складно обійти за один день. На його території є кілька будинків, ставки та навіть огороджена парканом гірська річка.

У будинку політика всюди дороге дерево

І, звичайно, всюди позолота

Головний із цих будинків — це дерев’яний палац на кілька поверхів. Усередині нього одразу впадає в око золото в декорі, яке є буквально всюди: каміни з позолотою, позолочені рами для картин, люстри. Трохи далі стоять настільний годинник від іспанського бренду розкоші Soher. Кожен такий годинник робиться на замовлення, ціна залежить від того, з бронзи або із золота. Ціна на моделі такого типу стартує від 300 тисяч гривень, наголошують журналісти. Крім того, в будинку всюди лежать шкури та оленячі роги.

годинник Soher

Друга характерна особливість особняка Медведчука — це ностальгія за "совком".

Так, наприклад, на першому поверсі під захисною плівкою стоїть червоний радянський автомат "Газована вода". За три копійки (імовірно теж радянські) тут можна випити "сироп ситро" або "сироп буратіно", за одну копійку — воду без сиропу.

Крім того, у цьому ж будинку є басейн та джакузі. Тут же знаходиться спортзал з тренажерами та біговими доріжками, а також масажний кабінет, спа-зона та окрема сауна.

Басейн знаходиться прямо в будинку

Цікаво, що по всьому будинку розвішано гірлянди та новорічні іграшки. Можливо, саме тут відзначали свято і досі не прибрали прикраси.

Дім Медведчука все ще прикрашений новорічними іграшками

Нагадаємо, що нещодавно в Україні було прийнято закон про націоналізацію всього майна та активів, що належать російським громадянам та компаніям. Імовірно, що маєток Медведчука теж може підпасти під дію цього документа.