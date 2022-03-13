Рус

Такого не було навіть у Пшонки: журналісти показали "золотий" вагон Медведчука

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5952
Вагон Медведчука Новина оновлена 13 березня 2022, 22:44
Вагон Медведчука

Назвати точну вартість вагона дуже складно.

Журналісти, які змогли побувати в палаці нардепа Віктора Медведчука, що втік у Пущі-Водиці, виявили прихований від сторонніх очей маскувальною сіткою позолочений… вагон.

Про це йдеться у матеріалі Слідство.Інфо.

Зазначається, що на території палацу знаходиться копія справжньої залізничної станції, на якій є годинник, лавки для очікування та вивіска з написом "Дальня".

Біля перону розташований люксовий вагон із написом "Pullman", які були популярні серед багатих європейців у минулому столітті.

Втім, виявилося, що це лише точна репліка по ескізах оригінальних вагонів компанії. Його подарувала чоловікові на день народження дружина Медведчука Оксана Марченко.

"У поїзді є основна зала близько 40 осіб, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе та туалет. При вході стоїть барна стійка", — йдеться у матеріалі видання.

Оцінити реальну вартість складу дуже складно, проте можна припустити, що його будівництво витратили багато мільйонів.

Склянки з гербом росії, кожен із таких коштує близько 5 тисяч гривень
Склянки з гербом росії, кожен із таких коштує близько 5 тисяч гривень
Італійська кавоварка. Базова модель коштує близько 220 тисяч гривень, але цю швидше за все робили на замовлення
Італійська кавоварка. Базова модель коштує близько 220 тисяч гривень, але цю швидше за все робили на замовлення
Золотий самовар
Золотий самовар
Вітражі на стелі
Вітражі на стелі
У вагоні є власний туалет
У вагоні є власний туалет
Люкс-купе
Люкс-купе
Столові прилади Cristofle Paris, кожна ложка та вилка коштує від 3 до 9 тисяч гривень
Столові прилади Cristofle Paris, кожна ложка та вилка коштує від 3 до 9 тисяч гривень
Коробок зі столовими приладами у вагоні багато
Коробок зі столовими приладами у вагоні багато

Водночас в "Укрзалізниці" вже заявили, що готові націоналізувати вагон Медведчука, щоб перевозити дітей та хворих після операцій.

"Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи", — пожартували в "УЗ"

Нагадаємо, раніше журналісти показували, як виглядає решта маєтку Медведчука, а який той до зникнення перебував під домашнім арештом.

Теги:
#Пуща-Водиця #Віктор Медведчук
Захоплений у Роменському районі російський танк
В регіонах
"Вороги горіли, як у пеклі": окупанти на Сумщині зазнають втрат, здаються в полон і воюють між собою
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Захоплений у Роменському районі російський танк
"Вороги горіли, як у пеклі": окупанти на Сумщині зазнають втрат, здаються в полон і воюють між собою
Дата публікації
Категорія
Росіяни втратили майже дві сотні літаків та вертольотів
Літаки, вертольоти та безпілотник: росіяни за день втратили вісім одиниць цінної техніки
Дата публікації
Категорія
Погрози отримали представники McDonald's, IBM та KFC.
росія погрожує компаніям, які вирішили піти з її ринку через напад на Україну
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілу російськими військами українських міст
Посилять санкції: Макрон і Байден обговорили протидію росії та допомогу Україні
Дата публікації
Категорія
Україна вже 19 днів протистоїть армії окупанта
Війна — день 19: рашисти продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю