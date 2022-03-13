Такого не було навіть у Пшонки: журналісти показали "золотий" вагон Медведчука
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 5952
Назвати точну вартість вагона дуже складно.
Журналісти, які змогли побувати в палаці нардепа Віктора Медведчука, що втік у Пущі-Водиці, виявили прихований від сторонніх очей маскувальною сіткою позолочений… вагон.
Про це йдеться у матеріалі Слідство.Інфо.
Зазначається, що на території палацу знаходиться копія справжньої залізничної станції, на якій є годинник, лавки для очікування та вивіска з написом "Дальня".
Біля перону розташований люксовий вагон із написом "Pullman", які були популярні серед багатих європейців у минулому столітті.
Втім, виявилося, що це лише точна репліка по ескізах оригінальних вагонів компанії. Його подарувала чоловікові на день народження дружина Медведчука Оксана Марченко.
"У поїзді є основна зала близько 40 осіб, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе та туалет. При вході стоїть барна стійка", — йдеться у матеріалі видання.
Оцінити реальну вартість складу дуже складно, проте можна припустити, що його будівництво витратили багато мільйонів.
Водночас в "Укрзалізниці" вже заявили, що готові націоналізувати вагон Медведчука, щоб перевозити дітей та хворих після операцій.
"Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи", — пожартували в "УЗ"
Нагадаємо, раніше журналісти показували, як виглядає решта маєтку Медведчука, а який той до зникнення перебував під домашнім арештом.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-