Такого не було навіть у Пшонки: журналісти показали "золотий" вагон Медведчука

Назвати точну вартість вагона дуже складно.

Журналісти, які змогли побувати в палаці нардепа Віктора Медведчука, що втік у Пущі-Водиці, виявили прихований від сторонніх очей маскувальною сіткою позолочений… вагон.

Про це йдеться у матеріалі Слідство.Інфо.

Зазначається, що на території палацу знаходиться копія справжньої залізничної станції, на якій є годинник, лавки для очікування та вивіска з написом "Дальня".

Біля перону розташований люксовий вагон із написом "Pullman", які були популярні серед багатих європейців у минулому столітті.

Втім, виявилося, що це лише точна репліка по ескізах оригінальних вагонів компанії. Його подарувала чоловікові на день народження дружина Медведчука Оксана Марченко.

"У поїзді є основна зала близько 40 осіб, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе та туалет. При вході стоїть барна стійка", — йдеться у матеріалі видання.

Оцінити реальну вартість складу дуже складно, проте можна припустити, що його будівництво витратили багато мільйонів.

Склянки з гербом росії, кожен із таких коштує близько 5 тисяч гривень

Італійська кавоварка. Базова модель коштує близько 220 тисяч гривень, але цю швидше за все робили на замовлення

Золотий самовар

Вітражі на стелі

У вагоні є власний туалет

Столові прилади Cristofle Paris, кожна ложка та вилка коштує від 3 до 9 тисяч гривень

Коробок зі столовими приладами у вагоні багато

Водночас в "Укрзалізниці" вже заявили, що готові націоналізувати вагон Медведчука, щоб перевозити дітей та хворих після операцій.

"Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагона допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи", — пожартували в "УЗ"

Нагадаємо, раніше журналісти показували, як виглядає решта маєтку Медведчука, а який той до зникнення перебував під домашнім арештом.