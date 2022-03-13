Картини, хутро та… кулемет: як виглядає покинутий палац Медведчука під Києвом

Родина Медведчуків жила дорого-багато

Початок російського вторгнення в Україну ознаменувався не лише ускладненням економіки та значними жертвами, а й втечею опозиційного політика, очільника партії ОПЗЖ Віктора Медведчука з-під варти. Одіозний кум путіна знаходився у своєму будинку під домашнім арештом.

Як розповідає "СлідствоІнфо", наразі невідоме точне місце перебування Медведчука, утім на його маєток у Пущі-Водиці, подивитися вдасться.

Зазначається, що це — не той будинок, де Медведчук знаходився під арештом.

Масштаби вражають

Цей "палац" реконструйовувався, аби згодом політик та його дружина Оксана Марченко могли туди перебратися. Наразі будівлю контролюють активісти, аби сюди не прийшли мародери. Правоохоронці, коли буде змога, мають прийти і описати все майно.

Справді схоже на палац

Варто зазначити, що сама будівля, хоч і виглядає ззовні розкішно, усередині пуста. Війна застала тамтешній ремонт у самому розпалі.

Відомо, що маєток займає площу понад 2 000 кв.м, а налічує — понад сотню різних кімнат, що показує і наявний телефон із купою номерів. Всередині палацу мав бути мармуровий басейн.

Перелік кімнат

Додамо, що і територія навколо будинку — велика. Поруч розташовані кілька маленьких будиночків для відпочинку — один "японський, інший мисливський.

Прибудинкова територія

Більшість цінних речей було знесено до господарських приміщень. І ось тут уже фантазія може розгулятися. Картини, ікони, статуетки, гральний автомат, купа дорогих суконь та хутряних шуб, котрі, вочевидь, належали Марченко, дорогий посуд марки Hermes Paris.

Вартість останнього, до речі, вимірюється в сотнях, а подекуди й в тисячах євро за одиницю. Лише одна тарілка із леопардом обійшлася приблизно в 11 тисяч гривень.

Брендовий посуд

Тарілка за 11 тисяч гривень

Але головною "зіркою" цієї колекцї, безперечно, став кулемет "Максим". Він був подарунком на 50-річчя Медведчуку, а презентувала йому його охорона. Наразі невідомо, чи є зброя справною.

А ось і "Максим"!

Подарунковий напис

Поряд із кришталевою люстрою, оцінити вартість якої нам не під силу, стоїть кулемет "Максим". Із напису дізнаємося, що кулемет Медведчуку подарували його охоронці та водії у 2004 році на честь 50-річчя.

Нагадаємо, що кілька днів тому було прийнято закон про націоналізацію усього майна і активів, що належать російським громадянам і компаніям. Ймовірно, що маєток Медведчука теж може підпасти під дію цього документа.