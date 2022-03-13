Рус

Картини, хутро та… кулемет: як виглядає покинутий палац Медведчука під Києвом

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
585
Арешт рахунків не завадив політику проводити реконструкцію Новина оновлена 13 березня 2022, 07:08
Арешт рахунків не завадив політику проводити реконструкцію

Родина Медведчуків жила дорого-багато

Початок російського вторгнення в Україну ознаменувався не лише ускладненням економіки та значними жертвами, а й втечею опозиційного політика, очільника партії ОПЗЖ Віктора Медведчука з-під варти. Одіозний кум путіна знаходився у своєму будинку під домашнім арештом.

Як розповідає "СлідствоІнфо", наразі невідоме точне місце перебування Медведчука, утім на його маєток у Пущі-Водиці, подивитися вдасться.

Зазначається, що це — не той будинок, де Медведчук знаходився під арештом.

Масштаби вражають
Масштаби вражають

Цей "палац" реконструйовувався, аби згодом політик та його дружина Оксана Марченко могли туди перебратися. Наразі будівлю контролюють активісти, аби сюди не прийшли мародери. Правоохоронці, коли буде змога, мають прийти і описати все майно.

Справді схоже на палац
Справді схоже на палац

Варто зазначити, що сама будівля, хоч і виглядає ззовні розкішно, усередині пуста. Війна застала тамтешній ремонт у самому розпалі.

Відомо, що маєток займає площу понад 2 000 кв.м, а налічує — понад сотню різних кімнат, що показує і наявний телефон із купою номерів. Всередині палацу мав бути мармуровий басейн.

Перелік кімнат
Перелік кімнат

Додамо, що і територія навколо будинку — велика. Поруч розташовані кілька маленьких будиночків для відпочинку — один "японський, інший мисливський.

Прибудинкова територія
Прибудинкова територія

Більшість цінних речей було знесено до господарських приміщень. І ось тут уже фантазія може розгулятися. Картини, ікони, статуетки, гральний автомат, купа дорогих суконь та хутряних шуб, котрі, вочевидь, належали Марченко, дорогий посуд марки Hermes Paris.

Вартість останнього, до речі, вимірюється в сотнях, а подекуди й в тисячах євро за одиницю. Лише одна тарілка із леопардом обійшлася приблизно в 11 тисяч гривень.

Брендовий посуд
Брендовий посуд
Тарілка за 11 тисяч гривень
Тарілка за 11 тисяч гривень

Але головною "зіркою" цієї колекцї, безперечно, став кулемет "Максим". Він був подарунком на 50-річчя Медведчуку, а презентувала йому його охорона. Наразі невідомо, чи є зброя справною.

А ось і "Максим"!
А ось і "Максим"!
Подарунковий напис
Подарунковий напис

Поряд із кришталевою люстрою, оцінити вартість якої нам не під силу, стоїть кулемет "Максим". Із напису дізнаємося, що кулемет Медведчуку подарували його охоронці та водії у 2004 році на честь 50-річчя.

Нагадаємо, що кілька днів тому було прийнято закон про націоналізацію усього майна і активів, що належать російським громадянам і компаніям. Ймовірно, що маєток Медведчука теж може підпасти під дію цього документа.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Віктор Медведчук #Маєток
Яворівський полігон
Львів
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Яворівський полігон
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні, лютий-березень 2022
Біль, відчай та рішучість: трагічні фото війни з росією
Дата публікації
Категорія
Ербіль зазнав ракетного удару
Іран завдав ракетного удару по Іраку: подробиці (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Лавра у Святогірську потрапила під авіаудар
Росіяни бомбардували Святогірську лавру (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває
Війна – день 18: обстріли та облога українських міст продовжуються, окупанти втратили вже третину військ вторгнення (оновлюється)