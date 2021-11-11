Палац на 114 приміщень: журналісти показали, як живе Медведчук під санкціями РНБО (відео)

Масштаби родинного маєтку Медведчука вражають

Нардеп та голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук разом з дружиною Оксаною Марченко вже сім місяців перебуває під санкціями Ради національної безпеки й оборони — рахунки його родини заблоковані, а політик перебуває під домашнім арештом. При цьому з’ясувалося, що у маєтку родини опозиційного політика повним ходом йде ремонт.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", опублікованому 11 жовтня.

Як зазначають журналісти, навіть під санкціями Медведчук знаходить можливість розпоряджатися коштами. Про це свідчить реконструкція маєтку родини у Пущі-Водиці, який побудували на колись державній території, що дісталась Медведчуку за час адміністрації Кучми у 2000-х роках.

З розслідування стало зрозуміло, що чотириповерховий будинок кума Путіна зараз повним ходом ремонтують. Це зафільмував дрон, який підняли над маєтком Медведчука-Марченко журналісти "Схем".

Ремонт у маєтку Медведчука зняли з повітря

На чотирьох поверхах розташовані 114 кімнат на 2000 квадратів

У руки розслідувачів також потрапив план цього маєтку і він шокує своїми масштабами.

Частина плану будинка Медведчука

Будинок Медведчука має 114 окремих приміщень площею понад 2000 квадратів. На чотирьох поверхах будинку можна знайти шубосховище, окрему кімнату "для ялинкових прикрас", церкву на горищі, басейн на 18 квадратів, дві кімнати для масажу та десятки інших кімнат, серед яких окрема кімната для сервізів, килимів та інших багатств родини Медведчука та Марченко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ зафіксувала спроби вивести з-під санкцій РНБО "літаки Медведчука".