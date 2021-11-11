Дворец на 114 помещений: журналисты показали, как живет Медведчук под санкциями СНБО (видео)

Масштабы семейного имения Медведчука впечатляют

Нардеп и глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко уже семь месяцев находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны — счета его семьи заблокированы, а политик находится под домашним арестом. При этом выяснилось, что в имении семьи оппозиционного политика полным ходом идет ремонт.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", опубликованном 11 октября.

Как отмечают журналисты, даже под санкциями Медведчук находит возможность распоряжаться денежными средствами. Об этом свидетельствует реконструкция имения семьи в Пуще-Водице, которое построили на когда-то государственной территории, доставшейся Медведчуку за время администрации Кучмы в 2000-х годах.

Из расследования стало ясно, что четырехэтажное здание кума Путина сейчас полным ходом ремонтируют. Это снял дрон, который подняли над домом Медведчука-Марченко журналисты "Схем".

Ремонт в имении Медведчука сняли с воздуха

На четырех этажах расположено 114 комнат на 2000 квадратов

В руки расследователей также попал план этого поместья, и он шокирует своими масштабами.

Часть плана дома Медведчука

Дом Медведчука имеет 114 отдельных помещений площадью более 2000 квадратов. На четырех этажах дома можно найти шубохранилище, отдельную комнату "для елочных украшений", церковь на чердаке, бассейн на 18 квадратов, две комнаты для массажа и десятки других комнат, среди которых отдельная комната для сервизов, ковров и других богатств семьи Медведчука и Марченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ зафиксировала попытки вывести из-под санкций СНБО "самолеты Медведчука".