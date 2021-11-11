Укр

Дворец на 114 помещений: журналисты показали, как живет Медведчук под санкциями СНБО (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
29
Оксана Марченко и Виктор Медведчук Новость обновлена 11 ноября 2021, 22:37
Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Масштабы семейного имения Медведчука впечатляют

Нардеп и глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко уже семь месяцев находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны — счета его семьи заблокированы, а политик находится под домашним арестом. При этом выяснилось, что в имении семьи оппозиционного политика полным ходом идет ремонт.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", опубликованном 11 октября.

Как отмечают журналисты, даже под санкциями Медведчук находит возможность распоряжаться денежными средствами. Об этом свидетельствует реконструкция имения семьи в Пуще-Водице, которое построили на когда-то государственной территории, доставшейся Медведчуку за время администрации Кучмы в 2000-х годах.

Из расследования стало ясно, что четырехэтажное здание кума Путина сейчас полным ходом ремонтируют. Это снял дрон, который подняли над домом Медведчука-Марченко журналисты "Схем".

Ремонт в имении Медведчука сняли с воздуха
Ремонт в имении Медведчука сняли с воздуха
На четырех этажах расположено 114 комнат на 2000 квадратов
На четырех этажах расположено 114 комнат на 2000 квадратов

В руки расследователей также попал план этого поместья, и он шокирует своими масштабами.

Часть плана дома Медведчука
Часть плана дома Медведчука

Дом Медведчука имеет 114 отдельных помещений площадью более 2000 квадратов. На четырех этажах дома можно найти шубохранилище, отдельную комнату "для елочных украшений", церковь на чердаке, бассейн на 18 квадратов, две комнаты для массажа и десятки других комнат, среди которых отдельная комната для сервизов, ковров и других богатств семьи Медведчука и Марченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ зафиксировала попытки вывести из-под санкций СНБО "самолеты Медведчука".

Теги:
#Видео #Пуща-Водица #Виктор Медведчук #Поместье
Toyota, под колесами которой оказались дети
Харьков
Сотрясение мозга и ушибы: что известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Харькове
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Toyota, под колесами которой оказались дети
Сотрясение мозга и ушибы: что известно о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Харькове
Дата публикации
Категория
Украинцев порадуют новым налогом
Украинцев заставят платить налог на дорогие покупки: кто попадет под прицел и как накажут уклонистов
Дата публикации
Категория
До этого на проспекте Науки мужчина на пешеходном переходе сбил двоих детей
Черный четверг в Харькове: на месте резонансного ДТП сбили еще и патрульного (фото)
Дата публикации
Категория
Украина оказалась в условиях острого дефицита энергоресурсов
Замёрзнет ли Украина этой зимой и почему мы оказались без угля, газа и электричества
Дата публикации
Категория
Путешествия в страны ЕС
Въезд для украинцев в ЕС: в какие страны и на каких условиях могут попасть туристы