"Самолеты Медведчука" хотели вывести из-под санкций: в СБУ приготовили ответ

СБУ хочет применить санкции и к новым владельцам.

В Службе безопасности Украины заметили попытки вывести из-под действия санкций СНБО самолеты, связанные с компанией "JET4U S.R.L". На одном из них нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук летал в Россию.

Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов во время брифинга после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Он указал, что на момент принятия решения о введении санкций четыре самолета находились за пределами Украины, а еще один, тот которым пользовался Медведчук, находится в аэропорту "Жуляны".

Баканов добавил, что спецслужбой были зафиксированы попытки сменить конечного владельца этих самолетов, а также обслуживающих компаний. В ответ СБУ предложила ввести санкции и против новых владельцев.

Как сообщалось ранее, 2 февраля 2021 года СНБО принял решение о введении персональных санкций против нардепа Тараса Козака, которого называют "правой рукой" Медведчука. Вследствие этого на территории Украины было прекращено вещание ряда принадлежащих ему телеканалов.

Немногим ранее, 29 января, под санкции попала молдовская компания JET4U S.R.L. и португальская JET4U LDA, на которых были перерегистрированы указанные самолеты. Санкции были введены из-за полетов на территорию оккупированного Крыма и в Россию с нарушением украинского законодательства.

Таким образом, им было запрещено входить в украинское воздушное пространство, приземляться в украинских аэропортах, брать пассажиров и так далее.

11 мая 2021 года Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку объявили о подозрении в госизмене, а 8 октября нардепу объявили еще об одном подозрении, на этот раз касающегося блокирования поставок угля из ЮАР.