Украина взялась за самолеты Медведчука, годами летавшие напрямую к Путину - СМИ

Еще в прошлую пятницу, 29 января, указом президента Украины Владимира Зеленского на самолеты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака, которому номинально принадлежат заблокированные телеканалы "112 Украина", NewsOne и Zik, были наложены санкции.

Об этом сообщили ZN.UA.

Согласно предоставленной высокопоставленными чиновниками СБУ информации, эти самолеты были перерегистрированы в Молдове после того, как были озвучены намерения США ввести против Медведчука санкции.

В то же время, Медведчук и Козак постоянно использовали их для прямых перелетов в Российскую Федерацию, что, как известно, запрещено.

Таким образом после наложения санкций эти самолеты не могут больше входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории Украины, брать пассажиров и прочее.

Стоит отметить, что еще 16 сентября 2015 вступило в силу решение СНБО о применении ряда санкций, под которые попал ряд авиакомпаний РФ, в том числе крупнейшая - "Аэрофлот". В ответ Росавиация с 25 октября 2015 ввела полный запрет на использование воздушного пространства РФ для авиакомпаний Украины. В ноябре того же года Госавиаслужба Украины сообщила российскую сторону о запрете транзита через Украину для авиакомпаний РФ с 26 ноября.

Однако Медведчук и некоторые его соратники неоднократно совершали перелеты чартерными рейсами в Россию, в частности для встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь, помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в ответ на запрос "Телеграфа" не подтвердил и не опроверг эту информацию.

"По этому вопросу Вам нужно обратиться в СБУ и Госавиаслужбы. В материале ZN есть ссылка на решение СНБО 29 января 2021. В решении указано, что поддерживаются предложения применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) внесенные Службой безопасности Украины. Если на компании, которые есть в санкционном списке зарегистрированы какие-то самолеты, то вопрос их полетов должна контролировать Госавиаслужба, которая контролирует сферу гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины", - отметил он.

Стоит отметить, что еще осенью 2017 года журналисты "Схем" опубликовали расследование про прямые перелеты Медведчука из России в Украину.

Напомним, что 2 февраля Зеленский указом ввел персональные санкции СНБО против Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет. Речь идет и об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.