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Не цензура, а диктатура: как росСМИ и скандальные украинцы восприняли блокировку каналов Медведчука

Не цензура, а диктатура: как росСМИ и скандальные украинцы восприняли блокировку каналов Медведчука
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф Фото: facebook

2 февраля президент Владимир Зеленский указом ввел персональные санкции СНБО против Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет. Речь в том числе идет и об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.

Санкции введены против компаний "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации". Они вещают под брендами "112 Украина", NewsOne и ZIK. В ночь на 3 февраля вещание этих телеканалов прекращено.

Стоит отметить, что такое решение активно обсуждается в сети, а в росСМИ это топ-тема: все новостные порталы и телеканалы обговаривают эту новость.

Российский пропагандист Дмитрий Смирнов грубыми высказываниями прокомментировал новость и заявил, что "это не цензура, это другое":

Главная пропагандистка Путина Ольга Скабеева прокомментировать решение СНБО о введении санкций:

В свою очередь, экс-чиновники времен Януковича также не опускают возможность прокомментировать отключение телеканалов.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш и вспомнила о Конституции Украины и международных стандартах:

 

Экс-первый замглавы Администрации президента Украины времен Януковича Андрей Портнов назвал действия Владимира Зеленского "диктатурой":

Скандальный журналист и бизнесмен Анатолий Шарий грубо выразился в адрес президента и назвал его решение "недоразумением":

Народный депутат Александра Дубинский, которого официально исключили из фракции монобольшинства "Слуга народа", также успел уже отреагировать на санкции: 

Напомним, интернет-провайдеры и онлайн сервисы в ночь на 3 февраля прекратили трансляцию каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK и других, которые согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля должны быть немедленно заблокированы на 5 лет.

Телеканалы  "112 Украина", ZIK и NewsOne уже сделали заявление и сообщили, что намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. В сети бурно отреагировали на решение президента и обговаривают дальнейший сценарий событий. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Санкции, Владимир Зеленский, ЗИК, "112 Украина", Newsone, Тарас Козак.
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