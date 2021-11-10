"Літаки Медведчука" хотіли вивести з-під санкцій: в СБУ приготували відповідь

СБУ хоче застосувати санкції до нових власників.

У Службі безпеки України помітили спроби вивести з-під санкцій РНБО літаки, пов’язані з компанією "JET4U SRL". На одному з них нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук літав до Росії.

Про це розповів голова СБУ Іван Баканов під час брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони.

Він зазначив, що на момент ухвалення рішення про введення санкцій чотири літаки перебували за межами України, а ще один, яким користувався Медведчук, знаходиться в аеропорту "Жуляни".

Баканов додав, що спецслужбою було зафіксовано спроби змінити кінцевого власника цих літаків, а також обслуговуючих компаній. У відповідь СБУ запропонувала ввести санкції проти нових власників.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого 2021 року РНБО ухвалила рішення про введення персональних санкцій проти нардепа Тараса Козака, якого називають "правою рукою" Медведчука. Внаслідок цього на території України було припинено мовлення низки телеканалів, що йому належать.

Дещо раніше, 29 січня, під санкції потрапила молдовська компанія JET4U SRL і португальська JET4U LDA, на яких були перереєстровані зазначені літаки. Санкції було введено через польоти на територію окупованого Криму та Росію з порушенням українського законодавства.

Таким чином їм було заборонено входити в український повітряний простір, приземлятися в українських аеропортах, брати пасажирів і так далі.

11 травня 2021 року Медведчуку та його "правій руці" Тарасу Козаку оголосили про підозру в держзраді, а 8 жовтня нардепу оголосили ще про одну підозру, яка цього разу стосується блокування постачання вугілля з ПАР.