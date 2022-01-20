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У мережу злили шокуючі фото "палацу Путіна": масштаб і розкіш приголомшують (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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"Палац президента РФ" Володимира Путіна Новина оновлена 20 січня 2022, 14:54
"Палац президента РФ" Володимира Путіна

Розкішне домоволодіння з видом на Чорне море шокує своїми масштабами

У мережу "злили" фотографії так званого "палацу" президента Росії Володимира Путіна, який знаходиться на узбережжі Чорного моря, неподалік Геленджика.

Палац Путіна на узбережжі Чорного моря
Палац Путіна на узбережжі Чорного моря

Реальні світлини домоволодіння, який, м'яко кажучи, шокує своїм масштабом та інтер'єром, оприлюднили на сторінці "Фонд борьбы с коррупцией" в соцмережі.

Палац має унікальний інтер`єр, який шокує своєю розкішшю
Палац має унікальний інтер`єр, який шокує своєю розкішшю

Відзначимо, що більшість фотографій інтер'єрів подібні на опубліковані раніше візуалізації, які ширилися мережею. Різняться вони лише незначними деталями. Що стосується позолоти та російських гербів, то їх навіть більше, аніж передбачалося.

Окрім цього, в опублікованих фотографіях є й кімната з жердиною для приватних танців, яку можна прийняти за "приватний стрип-клуб", величезний розкішний басейн та навіть особистий театр, винний погріб та бібліотека.

Зала для приватних танців
Зала для приватних танців
Театр у "палаці Путіна"
Театр у "палаці Путіна"
Зала для плавання
Зала для плавання
Винний погріб
Винний погріб

Своєю чергою відзначимо, що "Палац Путіна", як його охрестили в народі — це величезний заміський маєток, розташований на узбережжі Чорного моря, неподалік Геленджика.

За попередніми відомостями, лише на проведення ремонтних робіт з реконструкції головної споруди було витрачено близько 100 мільярдів рублів.

Сам же президент РФ Володимир Путін інформацію щодо того, що палац належить йому, спростовує та запевняє суспільство, що навіть ніколи у ньому не був.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як мережу розсмішило відео, де маленька дівчинка питає у російського президента, "де, бл*ть, гроші?!".

Теги:
#Путін #Президент #Палац #Маєток
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