"Путін, де б**ть гроші?!" Відео російської сім'ї стало справжнім хітом у мережі

Запис набрав понад 34 млн переглядів

Мережею шириться відео, на якому маленький хлопчик запитує у президента Росії Володимира Путіна "де гроші?".

Відеозапис було оприлюднено на сторінці "durnaya_semya" у Tik Tok.

У Росії хлопчик, на ім'я Михайло, разом зі своєю мамою записали жартівливе відео, де жінка попросила малого поставити питання "Путін, де брати гроші?" президенту РФ. Своєю чергою, хлопчик, який ще не дуже добре розмовляє, з виразом викрикує: "Путін, где бл*ть деньги?!".

За лічені дні пост із кумедним малюком, який звертається з питанням про гроші до російського президента, набрав понад 2,3 мільйона вподобань, а відео встигли переглянуте вже 34 мільйони разів.

Відео с соцмереж

Тим часом користувачі соцмережі у коментарях зазначають, що "вустами дитини говорить істина" та підтримують родину. Є й такі, які дії батьків засуджують, мовляв, треба займатися вихованням дитини та заробляти самостійно, аби не виникало подібних питань.

Реакція користувачів сомережі

А ми нагадаємо, як можна отримати гроші від українського президента Володимира Зеленського та на що їх витратити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський пообіцяв виплатити українцям по тисячі гривень за проходження повного курсу вакцинації проти коронавірусу. Гроші можна отримати зареєструвавшись у застосунку "Дія", обравши послугу "єПідтрімка" та скористатися ними упродовж чотирьох місяців після отримання. Якщо ж гроші за рахунку використані у вказаний термін не будуть, то вони повернуться державі.