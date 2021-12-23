Укр

"Путин, где б**ть деньги?!" Видео российской семьи стало настоящим хитом в сети

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
158
Российский президент Владимир Путин и деньги Новость обновлена 23 декабря 2021, 12:34
Российский президент Владимир Путин и деньги

Запись набрала более 34 млн просмотров

По сети "гуляет" видео, на котором маленький мальчик спрашивает у президента России Владимира Путина "где деньги?".

Видеозапись была опубликована на странице "durnaya_semya" в Tik Tok.

В России мальчик, по имени Михаил, вместе со своей мамой записали шутливое видео, где женщина попросила малыша задать вопрос президенту РФ — "Путин, где брать деньги?". В свою очередь, мальчик, еще не очень хорошо разговаривающий, с выражением выкрикивает: "Путин, где бл*ть деньги?!".

За считанные дни пост с забавным малышом, который обращается с вопросом о деньгах к российскому президенту, набрал более 2,3 миллиона лайков, а видео с ребенком успели посмотреть уже 34 миллиона раз.

Видео из соцсетей

Между тем, пользователи соцсети в комментариях отмечают, что "устами ребенка глаголет истина" и поддерживают семью. Есть и такие, которіе действия родителей осуждают, мол, нужно заниматься воспитанием ребенка и зарабатывать самостоятельно, чтобы не возникало подобных вопросов.

Реакция пользователей соцсетей
Реакция пользователей соцсетей

А мы напомним, как можно получить деньги от украинского президента Владимира Зеленского и на что их потратить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский пообещал выплатить украинцам по тысяче гривен за прохождение полного курса вакцинации против коронавируса. Деньги можно получить зарегистрировавшись в приложении "Дия", выбрав услугу "еПоддержка", и воспользоваться ими в течение четырех месяцев после получения. Если же деньги со счета использованы в указанный срок не будут, то они вернутся государству.

Теги:
#Путин #Гроші #Дитина #Відео #Соцмережі #Tik Tok
Владимир Путин обширно затронул тему Украины
Новости России
Путин намекнул на подготовку новой войны на Донбассе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин обширно затронул тему Украины
Путин намекнул на подготовку новой войны на Донбассе
Дата публикации
Категория
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине вакцинацию от коронавируса проводят 4 препаратами
В Украине стартовал третий круг прививок от коронавируса: кто и как может пройти ревакцинацию
Дата публикации
Категория
"Желтая" карантинная зона пополнилась шестью областями
"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом