"Путин, где б**ть деньги?!" Видео российской семьи стало настоящим хитом в сети

Запись набрала более 34 млн просмотров

По сети "гуляет" видео, на котором маленький мальчик спрашивает у президента России Владимира Путина "где деньги?".

Видеозапись была опубликована на странице "durnaya_semya" в Tik Tok.

В России мальчик, по имени Михаил, вместе со своей мамой записали шутливое видео, где женщина попросила малыша задать вопрос президенту РФ — "Путин, где брать деньги?". В свою очередь, мальчик, еще не очень хорошо разговаривающий, с выражением выкрикивает: "Путин, где бл*ть деньги?!".

За считанные дни пост с забавным малышом, который обращается с вопросом о деньгах к российскому президенту, набрал более 2,3 миллиона лайков, а видео с ребенком успели посмотреть уже 34 миллиона раз.

Видео из соцсетей

Между тем, пользователи соцсети в комментариях отмечают, что "устами ребенка глаголет истина" и поддерживают семью. Есть и такие, которіе действия родителей осуждают, мол, нужно заниматься воспитанием ребенка и зарабатывать самостоятельно, чтобы не возникало подобных вопросов.

Реакция пользователей соцсетей

А мы напомним, как можно получить деньги от украинского президента Владимира Зеленского и на что их потратить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский пообещал выплатить украинцам по тысяче гривен за прохождение полного курса вакцинации против коронавируса. Деньги можно получить зарегистрировавшись в приложении "Дия", выбрав услугу "еПоддержка", и воспользоваться ими в течение четырех месяцев после получения. Если же деньги со счета использованы в указанный срок не будут, то они вернутся государству.