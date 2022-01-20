В сеть слили шокирующие фото "дворца Путина": масштаб и роскошь ошеломляют (фото)

Роскошное домовладение с видом на Черное море шокирует своими масштабами

В сеть "слили" фотографии так называемого "дворца" президента России Владимира Путина, который находится на побережье Черного моря, недалеко от Геленджика.

Дворец Путина на побережье Черного моря

Реальные фотографии домовладения, которые, мягко говоря, шокируют своим масштабом и интерьером, обнародовали на странице "Фонд борьбы с коррупцией" в соцсети.

Дворец имеет уникальный интерьер

Отметим, что большинство фотографий интерьеров похожи на опубликованные ранее визуализации, которые распространялись по сети. Различаются они лишь незначительными деталями. Что касается позолоты и русских гербов, то их даже больше, чем предполагалось.

Кроме этого, в опубликованных фотографиях есть и комната с шестом для приватных танцев, которую можно принять за "частный стрип-клуб", огромный роскошный бассейн и даже личный театр, винный погреб и библиотека.

Зал для приватных танцев

Театр в "дворце Путина"

Зал для плавания

Винный погреб

В свою очередь отметим, что "Дворец Путина", как его окрестили в народе — это огромное загородное имение, расположенное на побережье Черного моря, неподалеку от Геленджика.

По предварительным сведениям, только на проведение ремонтных работ по реконструкции главного сооружения было израсходовано около 100 миллиардов рублей.

Сам президент РФ Владимир Путин информацию о том, что дворец принадлежит ему, опровергает и уверяет общество, что даже никогда в нем не был.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сеть рассмешило видео, где маленькая девочка спрашивает у российского президента, "где, бл*ть, деньги?!".