Укр

Такого не было даже у Пшонки: журналисты показали "золотой" вагон Медведчука

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вагон Медведчука Новость обновлена 13 марта 2022, 22:44
Вагон Медведчука

Назвать точную стоимость вагона очень сложно.

Журналисты, которые смогли побывать в дворце сбежавшего нардепа Виктора Медведчука в Пуща-Водице, обнаружили укрытый от посторонних глаз маскировочной сетью позолоченный… вагон.

Об этом говорится в материале Слідство.Інфо.

Отмечается, что на территории дворца находится копия настоящей железнодорожной станции, на которой есть часы, скамейки для ожидания и вывеска с надписью "Дальняя".

Возле перрона расположен люксовый вагон с надписью "Pullman", которые были популярны среди богатых европейцев в прошлом веке.

Впрочем, оказалось, что это лишь точная реплика по эскизам оригинальных вагонов. Его подарила мужу на день рождения жена Медведчука Оксана Марченко.

"В поезде есть основной зал около 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет. При входе стоит барная стойка", — говорится в материале издания.

Оценить реальную стоимость состава очень сложно, однако можно предположить, что на его строительство потратили много миллионов.

Стаканы с гербом россии, каждый из таких стоит около 5 тысяч гривен
Стаканы с гербом россии, каждый из таких стоит около 5 тысяч гривен
Итальянская кофемашина. Базовая модель стоит около 220 тысяч гривен, но эту скорее всего делали на заказ
Итальянская кофемашина. Базовая модель стоит около 220 тысяч гривен, но эту скорее всего делали на заказ
Золотой самовар
Золотой самовар
Витражи на потолках
Витражи на потолках
В вагоне есть свой туалет
В вагоне есть свой туалет
Люкс-купе
Люкс-купе
Столовые приборы Cristofle Paris, каждая ложка и вилка стоит от 3 до 9 тысяч гривен
Столовые приборы Cristofle Paris, каждая ложка и вилка стоит от 3 до 9 тысяч гривен
Коробок со столовыми приборами в вагоне много
Коробок со столовыми приборами в вагоне много

Вместе с тем в "Укрзализныце" уже заявили, что готовы национализировать вагон Медведчука, чтобы перевозить детей и больных после операций.

"Однако у компании много вопросов к интерьеру, поэтому к этому вагону будут допускаться исключительно пассажиры с проверенной устойчивой психикой, а с проводниками после рейса будут работать психологи", — пошутили в "УЗ"

Напомним, ранее журналисты показывали, как выглядит остальная часть имения Медведчука, а котором тот до исчезновения находился под домашним арестом.

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#Пуща-Водица #Виктор Медведчук
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