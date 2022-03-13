Укр

Картины, мех и… пулемет: как выглядит брошенный дворец Медведчука под Киевом

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Арест счетов не помешал политику проводить реконструкцию Новость обновлена 13 марта 2022, 07:08
Арест счетов не помешал политику проводить реконструкцию

Семья Медведчуков жила дорого-богато

Начало российского вторжения в Украину ознаменовалось не только усложнением экономики и значительными жертвами, но и бегством оппозиционного политика, главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука из-под стражи. Одиозный кум Путина находился в своем доме под домашним арестом.

Как рассказывает "СледствиеИнфо", неизвестное точное место пребывания Медведчука, впрочем на его имение в Пуще-Водице посмотреть удастся.

Отмечается, что это не тот дом, где Медведчук находился под арестом.

Масштабы поражают
Масштабы поражают

Этот "дворец" реконструировался, чтобы впоследствии политик и его супруга Оксана Марченко могли туда перебраться. Пока здание контролируют активисты, чтобы сюда не пришли мародеры. Правоохранители, когда будет возможность, должны прийти и описать все имущество.

Действительно похоже на дворец
Действительно похоже на дворец

Стоит отметить, что само здание, хоть и выглядит извне роскошно, внутри пусто. Война застала тамошний ремонт в самом разгаре.

Известно, что имение занимает площадь более 2 000 кв.м, а насчитывает более сотни разных комнат, что показывает и имеющийся телефон с кучей номеров. Внутри дворца должен быть мраморный бассейн.

Список комнат
Список комнат

Добавим, что и территория вокруг дома – большая. Рядом расположены несколько маленьких домиков для отдыха – один японский, другой охотничий.

Придомовая территория
Придомовая территория

Большинство ценных вещей были снесены в хозяйственные помещения. И вот здесь уже фантазия может разгуляться. Картины, иконы, статуэтки, игровой автомат, куча дорогих платьев и меховых шуб, которые, очевидно, принадлежали Марченко, дорогая посуда марки Hermes Paris.

Стоимость последнего, кстати, измеряется в сотнях, а иногда и в тысячах евро за единицу. Только одна тарелка с леопардом обошлась примерно в 11 тысяч гривен.

Брендовая посуда
Брендовая посуда
Тарелка за 11 тысяч гривен
Тарелка за 11 тысяч гривен

Но главной "звездой" этой коллекции, безусловно, стал пулемет "Максим". Он был подарком на 50-летие Медведчуку, а представила ему его охрана. Пока неизвестно, является ли оружие исправным.

А вот и "Максим"!
А вот и "Максим"!
Подарочная надпись
Подарочная надпись

Напомним, что несколько дней назад был принят закон о национализации всего имущества и активов, принадлежащих российским гражданам и компаниям. Вероятно, что имение Медведчука тоже может подпасть под действие этого документа.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Виктор Медведчук #Имение
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