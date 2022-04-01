Российской учительнице за правду о войне грозит 10 лет: что известно

На учителя завели уголовное дело по статье о "фейках"

Видимо россияне начинают понемногу прозревать. Учительница английского языка из Пензы Ирина Ген может сесть в тюрьму на срок до 10 лет за то, что открыто высказала свое мнение о войне россии с Украиной. Отметим, что ранее правду о выживании в россии в нынешних реалиях рассказала москвичка.

Запись беседы педагога со своими учениками опубликовал в своем телеграм-канале "Pravda Gerashchenko" Антон Геращенко.

"До Киева хотят дойти, свергнуть Зеленского, но Украина — это суверенное государство. А у нас тоталитарный режим" — заявила 55-летняя учительница английского языка Ириной Ген из училища олимпийского резерва в городе Пемза, отвечая на вопрос своих учениц, почему те не могут поехать на соревнования в Европу.

Педагог достаточно резко высказалась о российской политике, и порекомендовала своим ученикам не верить пропаганде и формировать свое мнение. Однако видимо ученицы смелой учительницы не разделили ее мнение и написали на нее донос. Теперь Ирине Ген грозит наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишения свободы на срок до 10 лет по части 2 статьи 207.3 УК РФ о фейках про Вооруженные силы рф.

Отметим, что еще в начале марта в Государственной думе рф решили усилить ответственность за якобы фейки о российских военных и, чтобы россияне не распространяли правду о войне в Украине, был принят закон о "фейках". Позже в сети появилась информация, что в российской Думе готовят поправки к закону, которые ужесточат наказание за распространение правды. Россиян будут наказывать не только за "фейки" насчет российской армии, но и представителей других госорганов.

Также отметим, что все равно многие россияне не понимают, почему они должны страдать из-за общемировых санкций, когда в стране повышаются цены, а любимые продукты и товары исчезают. Особенно часто такими вопросами задается молодежь, которая сейчас фактически даже лишена возможности выехать за границу из россии.