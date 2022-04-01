С*ка-путин не поверит: москвичка сняла на видео, как роется на помойке в поисках еды

Жители российской столицы в мусорных баках у магазинов ищут себе еду.

Российскую пропаганду продолжаю разрушать сами россияне. В сети появилось видео, на котором видно как жители Москвы роются в мусорных баках, чтобы добыть себе еду. Несмотря на то, что в кремле всячески пытаются утихомирить начавшуюся среди россиян панику по поводу нехватки продуктов, люди перестают в это верить и продолжают скупать все самое необходимое.

Ролик опубликовала на своей странице в Фейсбуке Алеся Бацман.

"Начинали с "великого русского мира", а закончили нацией бомжей" — отметила журналистка.

Видео сняла местная жительница российской столицы. Она вместе с еще несколькими москвичами рылась в мусорном баке возле популярного в россии магазина "Пятерочка". Среди прострочки, которую работники магазина выбрасывают в мусор, россияне пытались найти что-то поесть. Автор видео очень недовольна нищетой в россии и тем, что власти рф запрели показывать и рассказывать о реальной жизни россиян.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии беспрецедентно взлетели ставки по ипотеке. Купить квартиру стоит уже втрое дороже. Кроме того, "несчастные" россияне жалуются, что из-за войны против Украины не могут улететь на отдых за границу.