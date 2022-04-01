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С*ка-путін не повірить: москвичка зняла на відео, як риється на смітнику в пошуках їжі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Москвичі намагаються знайти їжу серед викинутих продуктів Новина оновлена 01 квітня 2022, 07:54
Москвичі намагаються знайти їжу серед викинутих продуктів

Жителі російської столиці у сміттєвих баках біля магазинів шукають собі їжу.

Російську пропаганду продовжують руйнувати самі росіяни. У мережі з’явилося відео, на якому видно, як жителі Москви риються у сміттєвих баках, щоб добути собі їжу. Попри те, що в кремлі всіляко намагаються втихомирити паніку з приводу браку продуктів, що почалася серед росіян, люди перестають у це вірити і продовжують скуповувати все найнеобхідніше.

Ролик опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці Олеся Бацман.

"Починали з "великого русского мира", а закінчили нацією бомжів", — зазначила журналістка.

Відео зняла місцева мешканка російської столиці. Вона разом із ще декількома москвичами рилась у сміттєвому баку біля популярного в росії магазину "Пятерочка". Серед прострочки, яку працівники магазину викидають на сміття, росіяни намагалися знайти щось поїсти. Автор відео дуже незадоволена злиднями в росії і тим, що влада рф заборонила показувати і розповідати про реальне життя росіян.

Увага! На відео є ненормативна лексика! 18+

Раніше "Телеграф" розповідав, що в росії безпрецедентно злетіли ставки з іпотеки. Купити квартиру коштує вже втричі дорожче. Крім того, "нещасні" росіяни скаржаться, що через війну проти України не можуть відлетіти на відпочинок за кордон.

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