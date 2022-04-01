Російській вчительці за правду про війну загрожує 10 років: що відомо

На вчителя порушили кримінальну справу за статтею про "фейки"

Мабуть, росіяни починають потроху прозрівати. Вчителька англійської мови з Пензи Ірина Ген може сісти у в’язницю терміном до 10 років за те, що відкрито висловила свою думку про війну росії з Україною. Зазначимо, що раніше правду про виживання у рф в нинішніх реаліях розповіла москвичка.

Запис бесіди педагога зі своїми учнями опублікував у своєму телеграм-каналі "Pravda Gerashchenko" Антон Геращенко.

"До Києва хочуть дійти, скинути Зеленського, але Україна — це суверенна держава. А у нас тоталітарний режим" — заявила 55-річна вчителька англійської мови Ірина Ген із училища олімпійського резерву в місті Пемза, відповідаючи на запитання своїх учениць, чому ті не можуть поїхати на змагання до Європи.

Педагог досить різко висловилася про російську політику і порекомендувала своїм учням не вірити пропаганді і формувати свою думку. Проте, мабуть, учениці сміливої вчительки не поділили її думки та написали на неї донос. Тепер Ірині Ген загрожує покарання у вигляді штрафу до п’яти мільйонів рублів або позбавлення волі на строк до 10 років по частині 2 статті 207.3 КК РФ про фейки про Збройні сили росії.

Зазначимо, що ще на початку березня в Державній думі росії вирішили посилити відповідальність за нібито брехню про російських військових і, щоб росіяни не поширювали правду про війну в Україні, було прийнято закон про "фейки". Пізніше в мережі з’явилася інформація, що в російській Думі готують поправки до закону, які посилять покарання за поширення правди. Росіян каратимуть не лише за "фейки" щодо російської армії, а й представників інших держорганів.

Також зазначимо, що все одно багато росіян не розуміють, чому вони мають страждати через загальносвітові санкції, коли в країні підвищуються ціни, а улюблені продукти та товари зникають. Особливо часто такими питаннями задається молодь, яка нині фактично навіть позбавлена можливості виїхати за кордон із росії.