Теперь россиянам полностью пытаются закрыть рты

Депутаты госдумы рф предлагают коллегам проголосовать за поправки для Уголовного кодекса, а также Кодекса об админправонарушениях, которые ужесточат наказание за распространение правды о войне с Украиной. Теперь действие уже ранее принятого закона хотят распространить не только на военных, но и на росгвардейцев, а также спасаталей.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на Telegram-канал одного из депутатов-"единоросовцев", соавтора таких поправок Александра Хинштейна.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По его мнению, россиян следует наказывать не только за "фейки" насчет российской армии, но и представителей других госорганов, которые "действуют за рубежом в целях защиты интересов рф и ее граждан".

"Эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в СВО на Украине — а наряду с Вооруженными силами там находятся и Росгвардия, и МЧС, — отметил Хинштейн. — Все, кто защищают интересы России за ее пределами — неважно носят они погоны или нет — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и "чернухи". Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или — представительства Россотрудничества".

Известно, что в госдуме уже 18 марта решили обсудить предложенные поправки. Если же их согласуют, то они попадут на рассмотрение всех депутатов.

Следует отметить, что большинство россиян против подобного ограничения. Отдельные жители страны-агрессора начали осознавать, чем именно для них может обернуться подобная цензура.

При этом также много россиян не понимают, почему они должны страдать из-за общемировых санкций, когда в стране повышаются цены, а любимые продукты и товары исчезают. Особенно часто такими вопросами задается молодежь, которая сейчас фактически даже лишена возможности выехать за границу из россии.