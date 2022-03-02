Укр

В россии за "фейки о военных" будут давать огромные сроки

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Госдума рф Новость обновлена 02 марта 2022, 18:11
Госдума рф

Страна-агрессор пытается бороться с правдой.

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабного военного вторжения российских войск в Украину в рф решили бороться с информацией о своих военных.

Об этом сообщает dumatv.ru.

По информации источника, В Государственную думу рф внесли законопроект об усилении ответственности за якобы фейки о российских военных. Российские депутаты рассмотрят поправки к Уголовному кодексу в пятницу, 4 марта. В случае принятия поправок гражданам грозит до 15 лет лишения свободы за распространения подобных "фейков". Добавим, что инициатором поправок стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Володин таким образом хочет отреагировать на "вал фейковых сообщений" из Украины, куда цинично вторглись российские оккупанты.

Добавим, что министерство обороны рф не рассказывает своим гражданам о потерях на войне с Украиной, данную информацию регулярно публикуют украинские власти.

Ранее сообщалось, что российские военные попались в плен в Николаеве, один из них даже дозвонился до матери. К слову, в рф хотят ввести военное положение.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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