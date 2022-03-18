"Простой народ не виноват, а цены растут": как молодежь в Москве относится к войне в Украине

Война, которую российская армия ведет против Украины уже 23-й день, является главной темой для разговора и в самой рф. В том числе — среди молодежи, что едва ли не больше всего страдает из-за санкционных ограничений. Интересно, что многие из них хоть и понимают, почему мировое сообщество так поступает, все равно называют санкции несправедливыми.

Мнение молодых парней и девушек из Москвы узнавало издание "Настоящее Время".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Многие опрошенные признаются: не понимают, что будет дальше и не видят никакого безоблачного будущего в россии. Некоторые готовы хоть сейчас уехать из страны, но в данный момент это весьма проблематично, в том числе из-за санкционного давления и отказа многих западных стран от авиасообщения с рф.

"Я не считаю, что это справедливо по отношению к людям. Мы же ничего не сделали, — говорит одна из москвичек. — Это не наша спецоперация, мы в этом не виноваты. Но немножко с одной стороны я понимаю — это возможность сдержать ужасные последствия, которые наша страна может сотворить на другой территории. А с другой стороны — все как бы за такой мир топят, за толерантность, особенно страны Евросоюза, которые сейчас буквально топят нас, мешают строить свое будущее".

Практически большинство опрошенных беспокоятся исключительно о своем настоящем и будущем, жалуются на повышение цен и отсутствие любимых товаров. Некоторые свято уверены, что большинство зарубежных компаний вернутся в россию уже через полгода, ведь "большой рынок" и "а если нет, то тогда в чем мы будем ходить".

"Я пишу песни, и у меня реклама встала. Я считаю, что мы тут не при чем. То есть обычный человек — то он может сделать? А закрываются магазины, повышаются цены, айфоны подорожали", — отмечает один из респондентов издания.

При этом другой москвич прекрасно осознает, что его власть устроила войну в Украине.

"Главное, чтобы конфликт прекратился, — утверждает он. — Мне кажется, что по сравнению с тем, что происходит сейчас в соседней стране, то, что переживаем мы — это так себе. Нужно разделять санкции, которые ударили по экономике россии и ее промышленности. Я не могу сказать, что они справедливые, но это единственный механизм для зарубежных стран, мирового сообщества остановить действующий конфликт".

В целом же, многие жители Москвы считают отношение Запада весьма нечестным по отношению к россии и ее гражданам, не видя, в чем именно корень проблемы.

При этом российское телевидение продолжает распространять фейки о том, что войска рф не ведут обстрелов мирных жителей и домов, на что следует весьма яркая негативная реакция украинцев.

Также наши граждане недовольны тем, что в Германии решили "вступиться" за простых россиян, ведь именно их потакание путинскому режиму и привело Украину к нынешней войне.