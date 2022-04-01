В Донецке умер известный российский пропагандист
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Одиозный журналист Андрей Бабицкий активно пропагандировал "русский мир"
В оккупированном Донецке умер российский журналист, пропагандист Андрей Бабицкий.
Об этом сообщают росСМИ. Ему было 57 лет.
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Утверждается, что Бабицкий умер в ночь на 1 апреля в своей квартире в Донецке. По предварительным данным, у журналиста случилась остановка сердца.
Что известно об Андрее Бабицком
Бабицкий родился в сентябре 1964 года в Москве. На протяжении 25 лет был корреспондентом "Радио Свобода". В 2015 году возглавил работу по запуску телевизионного канала в "ДНР".
В 90-е годы Андрей Бабицкий стал известен своей работой в Чечне, где брал интервью у лидеров местных боевиков. Поддерживал оккупацию россией Крымского полуострова и Донбасса. После Евромайдана в Киеве российский пропагандист переехал в оккупированный Донецк, где активно пропагандировал "русский мир".
Ранее "Телеграф" сообщал, что в пятницу, 25 марта, в российских СМИ появилась информация о возможной смерти пропагандистского политика, известного украинофоба Владимира Жириновского. При этом в кремле говорят о том, что Жириновский якобы идет на поправку. Тем не менее украинцы бурно отреагировали на вероятную смерть россиянина.
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