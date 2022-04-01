В Донецке умер известный российский пропагандист

Одиозный журналист Андрей Бабицкий активно пропагандировал "русский мир"

В оккупированном Донецке умер российский журналист, пропагандист Андрей Бабицкий.

Об этом сообщают росСМИ. Ему было 57 лет.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Утверждается, что Бабицкий умер в ночь на 1 апреля в своей квартире в Донецке. По предварительным данным, у журналиста случилась остановка сердца.

Что известно об Андрее Бабицком

Бабицкий родился в сентябре 1964 года в Москве. На протяжении 25 лет был корреспондентом "Радио Свобода". В 2015 году возглавил работу по запуску телевизионного канала в "ДНР".

В 90-е годы Андрей Бабицкий стал известен своей работой в Чечне, где брал интервью у лидеров местных боевиков. Поддерживал оккупацию россией Крымского полуострова и Донбасса. После Евромайдана в Киеве российский пропагандист переехал в оккупированный Донецк, где активно пропагандировал "русский мир".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в пятницу, 25 марта, в российских СМИ появилась информация о возможной смерти пропагандистского политика, известного украинофоба Владимира Жириновского. При этом в кремле говорят о том, что Жириновский якобы идет на поправку. Тем не менее украинцы бурно отреагировали на вероятную смерть россиянина.