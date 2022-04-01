Укр

В Донецке умер известный российский пропагандист

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
458
Андрею Бабицкому было 57 лет Новость обновлена 01 апреля 2022, 18:22
Андрею Бабицкому было 57 лет

Одиозный журналист Андрей Бабицкий активно пропагандировал "русский мир"

В оккупированном Донецке умер российский журналист, пропагандист Андрей Бабицкий.

Об этом сообщают росСМИ. Ему было 57 лет.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Утверждается, что Бабицкий умер в ночь на 1 апреля в своей квартире в Донецке. По предварительным данным, у журналиста случилась остановка сердца.

Что известно об Андрее Бабицком

Бабицкий родился в сентябре 1964 года в Москве. На протяжении 25 лет был корреспондентом "Радио Свобода". В 2015 году возглавил работу по запуску телевизионного канала в "ДНР".

В 90-е годы Андрей Бабицкий стал известен своей работой в Чечне, где брал интервью у лидеров местных боевиков. Поддерживал оккупацию россией Крымского полуострова и Донбасса. После Евромайдана в Киеве российский пропагандист переехал в оккупированный Донецк, где активно пропагандировал "русский мир".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в пятницу, 25 марта, в российских СМИ появилась информация о возможной смерти пропагандистского политика, известного украинофоба Владимира Жириновского. При этом в кремле говорят о том, что Жириновский якобы идет на поправку. Тем не менее украинцы бурно отреагировали на вероятную смерть россиянина.

Теги:
#Донецк #Радио Свобода #Смерти #Пропагандисты
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
Украина
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
В Запорожской области прошел обмен пленными: 86 украинских защитников и защитниц уже в безопасности
Дата публикации
Категория
Уничтоженная военная техника россиян
Рада запретила символику оккупантов и некоторые партии
Дата публикации
Категория
Пожар на нефтебазе в Белгороде
В Минобороны Украины наконец-то прокомментировали историю с Белгородом
Дата публикации
Категория
Рэджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган говорил с Зеленским о встрече с путиным: что решено
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 1 апреля
Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев