У Донецьку помер відомий російський пропагандист

Одіозний журналіст Андрій Бабицький активно пропагував "рускій мір"

В окупованому Донецьку помер російський журналіст, пропагандист Андрій Бабицький.

Про це повідомляють росЗМІ. Йому було 57 років.

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Стверджується, що Бабицький помер у ніч проти 1 квітня у своїй квартирі в Донецьку. За попередніми даними, у журналіста сталася зупинка серця.

Що відомо про Андрія Бабицького

Бабицький народився у вересні 1964 року у Москві. Упродовж 25 років був кореспондентом "Радіо Свобода". У 2015 році очолив роботу із запуску телевізійного каналу у "ДНР".

У 90-ті роки Андрій Бабицький став відомим своєю роботою в Чечні, де брав інтерв’ю у лідерів місцевих бойовиків. Підтримував окупацію росією Кримського півострова та Донбасу. Після Євромайдану у Києві російський пропагандист переїхав до окупованого Донецька, де активно пропагував "рускій мір".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у п’ятницю, 25 березня, у російських ЗМІ з’явилася інформація про можливу смерть пропагандистського політика, відомого українофоба Володимира Жириновського. При цьому в кремлі говорять про те, що Жириновський нібито йде на поправку. З усім тим українці бурхливо відреагували на ймовірну смерть росіянина.