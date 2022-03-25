"Не помер, а уникнув санкцій": мережа бурхливо відреагувала на ймовірну смерть Жириновського

Новина про ймовірну смерть пропагандистського політика просто підірвала соцмережі

У п’ятницю, 25 березня, у російських ЗМІ з’явилася інформація про можливу смерть пропагандистського політика, відомого супротивника української незалежності Володимира Жириновського. Незважаючи на те, що буквально за пару годин інформацію спробували спростувати, доводячи, що політик живий, хоч і перебуває у важкому стані, український сегмент соцмереж вже почав святкувати та веселитися після подібних "сумних" новин.

"Телеграф" вирішив зібрати першу партію найяскравіших реакцій щодо смерті Жириновського.

Слід зазначити, що українці є досить єдиними у своїй позиції щодо голови ЛДПР, адже він часто висловлював антиукраїнські ідеї та вважав, що нашу країну обов’язково варто захопити під диктатуру росії. Радість від передбачуваної смерті Володимира Жириновського розділили як пересічні громадяни, і відомі громадські діячі чи представники політичного бомонду.

Серед іменитих українців, які пораділи смерті російського пропагандиста, — активіст Сергій Стерненко, голова Мінцифри Михайло Федоров, політичний експерт Тарас Березовець та багато інших.

Пропонуємо вам самим ознайомитися з добіркою реакцій, яку ми із задоволенням для вас зробили.

Нагадаємо, що кілька днів тому ЗМІ повідомляли про критичний стан Жириновського — він переніс сепсичний шок, після чого у нього стався набряк легенів. У Росії намагаються доводити, що, як і раніше, борються за його життя, але щось нам підказує, що політику, який ненавидить Україну, залишилося недовго.