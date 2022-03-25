Рус

ЗМІ повідомили про смерть Володимира Жириновського

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1516
Володимир Жириновський Новина оновлена 25 березня 2022, 11:20
Володимир Жириновський

У російському МОЗ та ЛДПР повідомлення про смерть політика спростовують

Російські ЗМІ повідомили про смерть Володимира Жириновського. За їхньою інформацією, лідер ЛДПР, який тривалий час перебував у тяжкому стані, помер сьогодні о 10.45 ранку. Останню добу російський політик провів у комі.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Також інформацію щодо смерті Жириновського підтвердив сенатор Олександр Пронюшкін, пишуть "РИА Новости".

Водночас речник Держдуми росії В'ячеслав Володін спростував заяви про смерть Жириновського і заявив, що лідер ЛДПР перебуває у важкому стані.

У ЛДПР же взагалі заявили, що жодних негативних змін у стані здоров'я їхнього лідера немає. "Буквально годину тому лікарі відправили Володимира Вольфовича на планову процедуру. Його стан стабільний. Жодних негативних змін у його здоров'ї немає", — повідомили у прес-службі партії.

Нагадаємо, одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося".

Теги:
#ЛДПР #Володимир Жириновський
Жириновський дуже не любив Україну та її громадян
Lifestyle
"Не помер, а уникнув санкцій": мережа бурхливо відреагувала на ймовірну смерть Жириновського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жириновський дуже не любив Україну та її громадян
"Не помер, а уникнув санкцій": мережа бурхливо відреагувала на ймовірну смерть Жириновського
Дата публікації
Категорія
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Угорщина відмовила Україні у найважливішому для неї питанні
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують зазнавати втрат
Перевалило за 16 тисяч: армія росії продовжує нести страшні втрати в Україні
Дата публікації
Категорія
Степан Тарабалка та привид Києва - різні люди
З’явилися чутки про героїчну загибель привида Києва: "Телеграф" розібрався у ситуації
Дата публікації
Категорія
Повномасштабне російське вторгнення триває вже 30 днів
Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно