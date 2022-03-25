ЗМІ повідомили про смерть Володимира Жириновського
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У російському МОЗ та ЛДПР повідомлення про смерть політика спростовують
Російські ЗМІ повідомили про смерть Володимира Жириновського. За їхньою інформацією, лідер ЛДПР, який тривалий час перебував у тяжкому стані, помер сьогодні о 10.45 ранку. Останню добу російський політик провів у комі.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Також інформацію щодо смерті Жириновського підтвердив сенатор Олександр Пронюшкін, пишуть "РИА Новости".
Водночас речник Держдуми росії В'ячеслав Володін спростував заяви про смерть Жириновського і заявив, що лідер ЛДПР перебуває у важкому стані.
У ЛДПР же взагалі заявили, що жодних негативних змін у стані здоров'я їхнього лідера немає. "Буквально годину тому лікарі відправили Володимира Вольфовича на планову процедуру. Його стан стабільний. Жодних негативних змін у його здоров'ї немає", — повідомили у прес-службі партії.
Нагадаємо, одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.
Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.
Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося".
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