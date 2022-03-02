"Підключений до ШВЛ, стан тяжкий": Жириновський, який ненавидить Україну, ледве може дихати
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Стан російського політика залишається стабільно тяжким
Лідер ДДПР Володимир Жириновський, який анонсував вторгнення росії в Україну на 22 лютого 2022 року, досі перебуває на ШВЛ, його стан залишається стабільно важким.
Про це повідомляє SHOT.
За даними росЗМІ, лідеру ЛДПР подають кисень у невеликих кількостях, оскільки він може дихати сам, хоч і важко. Жириновський перебуває у свідомості.
Нагадаємо, одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.
Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.
У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.
Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу... завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося".
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