"Підключений до ШВЛ, стан тяжкий": Жириновський, який ненавидить Україну, ледве може дихати

Стан російського політика залишається стабільно тяжким

Лідер ДДПР Володимир Жириновський, який анонсував вторгнення росії в Україну на 22 лютого 2022 року, досі перебуває на ШВЛ, його стан залишається стабільно важким.

Про це повідомляє SHOT.

За даними росЗМІ, лідеру ЛДПР подають кисень у невеликих кількостях, оскільки він може дихати сам, хоч і важко. Жириновський перебуває у свідомості.

Нагадаємо, одіозний лідер ЛДПР Володимир Жириновський потрапив до лікарні 9 лютого. Його госпіталізували на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом, від якого політик щеплювався вісім разів.

Після госпіталізації з’явилася інформація, що Жириновському стає гірше — він не впізнавав своїх соратників, рідних, а також медичного персоналу. Хоча у партії цю інформацію ніхто не підтвердив.

У цей час російський політолог Валерій Соловей озвучив версію, що Жириновський насправді не хворий на коронавірус, а до лікарні політик потрапив через отруєння, в якому підозрюють одного з його коханців.

Також зазначимо, що лідер ЛДПР є затятим противником України. Жириновський висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу... завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося".