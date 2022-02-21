"Заткнутися та поважати Росію": Жириновський назвав дату та час нападу РФ на Україну (відео)

Жириновський заявив, що 2022 рік не буде мирним, а також закликав усіх поважати Росію.

Глава ЛДПР Володимир Жириновський, який зараз тяжко хворий на коронавірус, неодноразово штовхав полум’яні промови про Україну, закликаючи її знищити. У мережі спливло торішнє відео, де політик запевняє: 2022 рік буде "не мирним", і Росія нібито вторгнеться в Україну о 4:00 ранку 22 лютого.

Запис розмістили російські Телеграм-канали.

"Відмовляєтесь (звертається до України — ред.), тоді ми можемо прийняти іншу програму. А яку – ви відчуєте о 4 годині ранку 22 лютого. Я б хотів, щоб 2022 рік був роком мирним, але я говорю правду. Це буде рік не мирний! Це буде рік, коли нарешті Росія стане великою країною, і всі повинні заткнутися і поважати нашу країну, — дуже експресивно каже Жириновський. — Інакше вони (Захід — ред.) нам заткнуть рота і будуть винищувати росіян спочатку на Донбасі, а потім і в Росії".

Жириновський про вторгнення Росії в Україну

Зазначимо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія може розпочати повномасштабний наступ на Україну і готує привід для нападу. Він заявив, що російські війська не відводять, як стверджують у Москві, від кордонів України, а навпаки стягують. Також раніше під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки Столтенберг заявив, що розміщення російської техніки в Україні та біля її кордонів є найбільшим із часів холодної війни.

Нагадаємо, Жириновський раніше висловлював думку, що Росія має допомогти бойовикам "через 5 хвилин після початку обстрілу… завдати такого удару по всіх збройних силах України, щоб там більше нічого не залишилося". Він також заявляв, що саме Україна, а не РФ, стягнула війська до кордонів.