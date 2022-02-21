Укр

"Заткнуться и уважать Россию": Жириновский назвал дату и время нападения РФ на Украину (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Россиянин ненавидит Украину и не раз высказывался об уничтожении страны Новость обновлена 21 февраля 2022, 09:25
Россиянин ненавидит Украину и не раз высказывался об уничтожении страны

Жириновский заявил, что 2022 год не будет мирным, а также призвал всех уважать Россию

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, который сейчас тяжело болен коронавирусом, неоднократно толкал пламенные речи про Украину, призывая ее уничтожить. В сети всплыло прошлогоднее видео, где политик уверяет: 2022 год будет "не мирным", и Россия якобы вторгнется в Украину в 4:00 утра 22 февраля.

Запись разместили российские Телеграмм-каналы.

"Отказываетесь (обращается к Украине — ред.), тогда мы можем принять другую программу. А какую – вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я говорю правду. Это будет год не мирный! Это будет год, когда наконец Россия станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну, — очень экспрессивно говорит Жириновский. — Иначе они (Запад — ред.) нам заткнут рот и будут истреблять русских сначала в Донбассе, а потом и в России".

Жириновский о вторжении России в Украину

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия может начать полномасштабное наступление на Украину и готовит повод для нападения. Он заявил, что что российские войска не отводят, как утверждают в Москве, от границ Украины, а наоборот стягивают. Также ранее во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что размещение российской техники в Украине и у ее границ является самым большим со времен холодной войны.

Напомним, Жириновский ранее высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.

Теги:
#Россия #Владимир Жириновский #Вторжение #Российское вторжение
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