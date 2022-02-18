Что известно о болезни ненавидящего Украину Жириновского: в РФ сделали новое заявление

75-летнему политику якобы лучше, однако ему все еще необходима медпомощь

Наряду с заявлениями об ухудшении состояния одиозного российского политика Владимира Жириновского появилась информация о том, что он идет на поправку.

Согласно данным ТАСС, которое ссылается на свежий комментарий пресс-службы партии ЛДПР, возглавляемую Жириновским, их лидер восстанавливается после коронавируса и поручил сделать заявления на этот счет. Планируется, что их обнародуют 22 февраля — почему лишь через 4 дня, неизвестно.

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Кроме того, замглавы думской фракции партии Ярослав Нилов рассказал о том, что Жириновскому действительно лучше, однако о выписке говорить рано: политик должен находиться под наблюдением врачей.

Напомним, что российские медики допускают, что здоровье Жириновского, как и любого другого пациента, после коронавируса может пошатнуться. Мол, уже после выздоровления могут появиться различные "болячки", о которых человек ранее и не догадывался. Важный фактор — это возраст, и старость здесь лишь отягощающий фактор: весной Жириновскому исполнится 76 лет.

На момент выхода новости политик все еще находится в тяжелом состоянии со значительным поражением легких.

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Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.

Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.