Жириновскому стало хуже, поражен мозг: что известно

В РФ говорят о том, что состояние политика, который лежит в больнице с коронавирусом, усугубилось

Невзирая на то, что в ЛДПР России говорят об улучшении состояния заболевшего коронавирусом лидера партии Владимира Жириновского, инсайдеры говорят обратное.

По информации российского Телеграмм-канала "112", со среднетяжелой формы ковид у политика якобы перешел в стабильно тяжелую. Более того, у Жириновского 14 февраля якобы начались серьезные воспалительные процессы в головном мозге.

Значительно поражены и легкие: россиянин находится на кислородной терапии, а подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ (не стоит путать с лечением на ИВЛ, когда человек введен в состояние комы).

В ЛДПР данную информацию пока не прокомментировали. На сайте партии крайней является новость о том, что Жириновскому лучше и скоро он вернется к работе.

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Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.

Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.