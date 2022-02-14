"Жириновский умер": в России жестко шутят над болезнью ненавидящего Украину политика

Политикам в РФ звонят телефонные террористы и заявляют о кончине Жириновского. Шутят об этом и в соцсетях

Спустя несколько дней после новости о коронавирусе у лидера российской ЛДПР Владимира Жириновского в сети появилось множество мемов о его состоянии. И хоть болезнь у привитого 8 раз россиянина протекает в среднетяжелой форме, он не подключен к ИВЛ и находится в стабильном состоянии, в сети не раз ошибочно сообщали о его смерти.

Как пишут местные СМИ, телефонные террористы из РФ звонят членам партии ЛДПР и говорят, что Жириновский якобы умер. Однако информация является фейком: в политсиле говорят, что их лидеру лучше.

На эту же тему шутят и авторы мемов, которые запустили волну черного юмора под хэштегом "Жириновский умер" в соцсетях.

Пользователь Геннадий Макаров опубликовал вымышленный диалог Владимира Жириновского с покойным ныне Иосифом Кобзоном, который якобы приглашает политика на свой концерт.

А в паблике "Глупые мысли" пишут: "Если #Жириновский умрет, нужно установить ему памятник на могиле, где он сидит за гончарным кругом и месит глину. Жириновский глиномес".

Многие шутят на тему вакцинации (привитому 8 раз Жириновскому российский "Спутник" не помог) и публикуют отфотошопленное фото с подписью "Вольфович, не покидай нас", на котором политика якобы несут на матрасе в крематорий.

Отметим, что Жириновский сейчас идет на поправку, однако о выписке речь пока не идет.

Напомним, одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.

Также отметим, что лидер ЛДПР — ярый противник Украины. Жириновский высказывал мнение, что Россия должна помочь боевикам "через 5 минут после начала обстрела …. нанести такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось". Он также заявлял, что именно Украина, а не РФ стянула войска к границам.