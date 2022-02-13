Соратники больного Жириновского придумали нестандартный способ лечения политика от COVID-19

Оренбургские коллеги политика решили организовать молебен за его здоровье.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский, который заболел коронавирусом, продолжает лечиться в одной из Московских клиник. Он все еще дышит с помощью кислородной маски. На фоне этого его коллеги из Оренбурга решили провести молебен за его здоровье.

С соответствующим предложением выступил Депутат оренбургской гордумы от ЛДПР Сергей Николаев на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что в воскресенье, 13 февраля, в Димитриевском мужском монастыре в Оренбурге пройдет молебен о здравии Владимира Жириновского. Мероприятие запланировано на 13:00 по местному времени.

В Оренбурге за Жириновского планируют помолится

Напомним, что одиозный лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу 9 февраля. Его госпитализировали на фоне усложнений, вызванных коронавирусом, от которого политик прививался восемь раз.

После госпитализации появилась информация, что Жириновскому становится хуже — он не узнавал своих соратников, родных, а также медицинский персонал. Хотя в партии эту информацию никто не подтвердил.

В это время российский политолог Валерий Соловей озвучил версию, что Жириновский на самом деле не болен коронавирусом, а в больницу политик попал из-за отравления, в котором подозревают одного из его любовников.

Также "Телеграф" сообщал, что в ЦКБ, где лежит Жириновский, проходит лечение и другой российский политик — глава компартии РФ Геннадий Зюганов. Однако он рассказал, что встретиться с Жириновским ему так и не удалось, поскольку его туда не пустили врачи.