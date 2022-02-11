Главного коммуниста России увезли в больницу к Жириновскому: стала известна причина

У лидера КПРФ обнаружили признаки "простудного заболевания".

Глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов госпитализирован в ту же больницу, где проходит лечение скандальный российский политик Владимир Жириновский.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря КПРФ Александра Ющенко.

Он уточнил, что Зюганов попал в больницу в "профилактических целях", что вызвано сложной эпидемиологической ситуацией в стране, а также с учетом перенесенных им медицинских вмешательств, которые проводились в течение последних лет.

Кроме того, по словам Ющенко, у политика в последние дни наблюдались признаки "простудного заболевания". Это и стало причиной того, что врачи порекомендовали Зюганову превентивно лечь в больницу, где он будет находиться под присмотром врачей.

Спикер КПРФ также высказал мнение, что глава этой партии вернется к работе в течение следующих нескольких дней.

Он не стал прямо говорить, куда именно госпитализировали Зюганова, но отметил, что тот обычно проходит лечение в Центральной клинической больнице Москвы (ЦКБ).

Примечательно, что туда же забрали на лечение инфицированного коронавирусом главу ЛДПР Жириновского. О болезни политика стало известно 9 февраля, а на следующий день в сети появились сообщения, что из-за тяжелого течения COVID-19 он перестал узнавать родных и соратников.

В ЛДПР эту информацию отрицают.