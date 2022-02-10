Коронавирус у Жириновского: что известно о состоянии скандального российского политика

Врачи держат ситуацию с болезнью политика под контролем.

Известный своими скандальными заявлениями российский политик Владимир Жириновский, который на днях угодил в больницу с коронавирусом, находится под присмотром врачей, а в его состоянии ухудшений пока не наблюдается.

Об этом пишет "РИА новости" со ссылкой на свои источники.

"Ухудшений нет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что врачи делают все необходимое, чтобы держать ситуацию под контролем.

Напомним, ранее сообщалось, что 75-летний Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией несмотря на то, что он уже сделал восемь прививок от COVID-19 местной вакциной "Спутник V". Проблем врачам добавляет то, что сам глава ЛДПР считает себя здоровым и рвется работать.

Ситуация с коронавирусом также усугубляется тем, что у Жириновского диагностирован диабет и ему приходится колоть инсулин.

РосСМИ сообщали, что политик не подключен к аппарату ИВЛ, но ему иногда дают кислородную маску в лечебных целях.

Стоит напомнить, что Жириновский неоднократно озвучивал свою антиукраинскую позицию и часто призывал к агрессивным действиям России по отношению к нашей стране. Из-за этого в сети немногие стали желать ему скорейшего выздоровления.