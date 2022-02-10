Коронавірус у Жириновського: що відомо про стан скандального російського політика

Лікарі тримають ситуацію з хворобою політика під контролем.

Відомий своїми скандальними заявами російський політик Володимир Жириновський, який днями потрапив до лікарні з коронавірусом, перебуває під наглядом лікарів, а в його стані погіршень поки що не спостерігається.

Про це пише "РІА новини" з посиланням на свої джерела.

"Погіршень немає", — сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що лікарі роблять все необхідне, щоб утримувати ситуацію під контролем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 75-річний Жириновський потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією, попри те, що він уже зробив вісім щеплень від COVID-19 місцевою вакциною "Супутник V". Проблем лікарям додає те, що сам голова ЛДПР вважає себе здоровим і прагне працювати.

Ситуація з коронавірусом також посилюється тим, що у Жириновського діагностовано діабет і йому доводиться колоти інсулін.

РосЗМІ повідомляли, що політик не підключений до апарату ШВЛ, але йому іноді дають кисневу маску з лікувальною метою.

Варто нагадати, що Жириновський неодноразово озвучував свою антиукраїнську позицію і часто закликав до агресивних дій Росії щодо нашої країни. Через це в мережі мало хто бажав йому якнайшвидшого одужання.